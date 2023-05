Hoe verandert nieuwe wetgeving de fashion industrie?

Om de onduidelijkheid weg te halen over wat bedrijven bedoelen als ze een product "duurzaam" noemen - of een andere variant van het woord, zoals "milieuvriendelijk", "groen" of "biologisch" - zijn verschillende internationale consumentenautoriteiten begonnen met het aanpakken van ongefundeerde claims.

Ondertussen werkt de EU ook aan regelgeving op dit gebied. Zoek naar de EU Green Claims Directive, Climate and Resilience Law van Frankrijk en CMA’s greenwashing review in het Verenigd Koninkrijk voor meer informatie.

Mooi, maar hoe verzamel je betrouwbare productgegevens om claims te onderbouwen?

Het milieueffect van een product wordt gemeten aan de hand van een levenscyclusanalyse - kortweg LCA. Deze LCA's zijn tot dusver vaak indicatief, aangezien er benchmarkgegevens worden gebruikt die op hun beurt vaak gebaseerd zijn op beperkte referentiegegevens omdat dit onderwerp nieuw is voor onze industrie.

Terug naar de aankomende regelgeving: de EU wil dat merken en consumenten kunnen handelen op basis van feiten. Geen indicatieve impact gegevens meer, maar betrouwbare gegevens ondersteund door bewijsmateriaal.

Verzamel gegevens uit primaire bron

tex.tracer transparantieplatform heeft de afgelopen 6 maanden in een pilot met klanten EK Fashion, Groenendijk Bedrijfskleding, Tricorp, Heigo en LCA partij bAwear Score precies hier naar gekeken. Tijdens de pilot heeft de pilotgroep meer dan 200 product datapunten per kledingstuk verzameld, van garen tot confectie en transport, van Tier 1-leveranciers en verder.

Uit de resultaten blijkt dat het verzamelen van gegevens uit de toeleveringsketen een vervelende klus is en daarom heeft tex.tracer de gegevensverzameling geautomatiseerd. Tom Gerards, Manager Sustainability bij Heigo bevestigt:

De pilot resultaten laten zien dat het verzamelen van betrouwbare gegevens uit de primaire bron moeilijk, maar mogelijk is. Het verminderen van de werkdruk door automatisering en vereenvoudiging van het proces is belangrijk. Het helpt ons om het verzamelen van gegevens te versnellen en ons bedrijf toekomstbestendig te maken. Tom Gerards, Manager Sustainability bij Heigo

Betrouwbare LCA's stellen je in staat te handelen op basis van feiten en daarmee de sociale en milieuaspecten te verbeteren. En daarnaast te voldoen aan de toekomstige voorschriften die we hierboven noemden, zodat je greenwashing kunt voorkomen.

Beeld via tex.tracer

Acties die je nu kunt toepassen

4 punten die je kunt volgen wanneer je begint met het meten van de impact van producten:

Het verzamelen van voetafdruk data op productniveau is een vervelende klus. Als je het vaker wilt doen nadat je eenmaal begonnen bent: automatiseer het proces om de werkdruk te verminderen. Aangezien je antwoorden op 200 vragen in de hele toeleveringsketen nodig hebt: in plaats van enkel Tier 1-leverancier te vragen alle informatie te verstrekken, vraag je alle partners in de toeleveringsketen een kleine reeks vragen te beantwoorden die alleen betrekking hebben op hun proces. Sharing is caring, plus je krijgt betrouwbare gegevens omdat de eigenaar van de gegevens de informatie verstrekt. Om gegevens van oorsprong te verzamelen, moet je die partij eerst kennen. Dit punt is de facto de eerste stap, dus begin een nieuw Excel-bestand of werk samen met een transparantieplatform om het proces van het in kaart brengen van ketenpartners helemaal terug naar grondstof te vergemakkelijken. Hoewel een LCA misschien nog steeds niet perfect is, kun je hem gebruiken als benchmark en vanuit dat uitgangspunt werken aan de vermindering van emissies in de toekomst. En terwijl je dat doet, bouw je meer betrouwbare benchmarkgegevens op: een mooi voordeel voor de hele industrie!

Betrouwbare en transparante gegevens over de toeleveringsketen vormen de basis voor de noodzakelijke veranderingen in de mode-industrie. Neem de volgende stap naar inzicht in de toeleveringsketen en de ecologische en sociale impact van je product en draag bij aan een verantwoordelijke mode-industrie.

tex.tracer verzamelt product supply chain data met behulp van tijd- & geolocatiestempels, peer-to-peer reviews en blockchain, waardoor betrouwbare supply chain inzichten ontstaan. Meer weten? Neem contact op met het team.

Contact:

tex-tracer.com

[email protected]

tel +31 6 8209 7558