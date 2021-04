Hoger beroep: EssilorLuxottica krijgt geen inzage in data GrandVision

Het hoger beroep van EssilorLuxottica heeft geen ander oordeel opgeleverd. Het gerechtshof van Amsterdam heeft besloten dat de Italiaanse brillengigant geen inzage krijgt in de data van GrandVision, precies zoals de voorzieningsrechter in augustus 2020 al besloten had.

EssilorLuxottica is al geruime tijd bezig met de overname van GrandVision. De Italiaanse brillengigant vroeg het Belgische bedrijf en het gelieerde HAL om bepaalde informatie, specifiek over hoe het bedrijf om ging met de coronacrisis, te delen. Grandvision weigerde deze informatie te verstrekken waarop EssilorLuxottica een vordering invoerde en beslag liet leggen op documenten uit de hoofdkantoren van GrandVision en HAL.

EssilorLuxottica is van mening dat GrandVision na de uitbraak van de pandemie is afgeweken van haar verplichting om de bedrijfsvoering op de gebruikelijke wijze voort te zetten. Beide partijen hebben dat geschil onderworpen aan een arbitrageprocedure en daarbij is besloten tot er een beperkte inzage van stukken. Het gerechtshof van Amsterdam heeft nu dus besloten dat het onvoldoende aannemelijk is dat EssilorLuxottica een rechtmatig belang is bij de gevorderde inzage van stukken volgens de eerder overeengekomen beperkte inzage.

Rechter gaat met eerdere uitspraak mee: EssilorLuxottica krijgt geen inzage in data GrandVision

De uitspraak in het hoger beroep is een van de vele hoofdstukken in het verhaal van de geplande overname van GrandVision door EssilorLuxottica. Eind maart kwam de goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname, maar wel met diverse voorwaarden. Zo moet GrandVision de keten Eyewish in zijn geheel verkopen en binnen het gezamenlijke portfolio van EssilorLuxottica en de Belgsiche optiekgroep moeten er 351 winkels van de hand worden gedaan.