Hollands Wol Collectief start onderzoek naar circulaire wolketen in Zuid-Holland

Het Hollands Wol Collectief is van start met het project ‘De Nieuwe Weg van Wol’, zo is te lezen op de website van de organisatie. In samenwerking met Walden Studio en Provincie Zuid-Holland onderzoekt het Hollands Wol Collectief hoe een circulaire wolketen in Zuid-Holland eruit ziet.

Het project duurt drie maanden. Tijdens het project willen de partijen onderzoeken hoe het eruit ziet als lokaal verwerkt wordt. “We vinden het belangrijk dat we weer snappen waar onze producten vandaan komen. We willen daarom laten zien hoe een lokale wolketen eruitziet, terwijl we uitzoeken wat we daarvoor te ontwikkelen hebben in verschillende scenario's. Voor de nieuwe weg van wol werken we toe naar een maquette van de wolketen en brengen we in kaart welke materiaalstromen zich door de provincie gaan bewegen. Daarbij laten we zien hoe alle ketenpartners een essentiële bijdrage leveren om wol weer als mooi waardevol materiaal te kunnen verwerken,” aldus het bericht.

Het Hollands Wol Collectief koopt wol van lokale schapenhouders en schaapscheerders tegen een eerlijke prijs in. Het collectief koopt pas wol in wanneer het zeker weet dat ze hier een afzetmarkt voor kunnen vinden.