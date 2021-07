Hugo Boss AG verdubbelt omzet in Q2, verwacht verder herstel in H2

Hugo Boss AG heeft de omzet in het tweede kwartaal met 129 procent zien stijgen, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het Duitse bedrijf. De omzet kwam neer op 629 miljoen euro.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, dus pre-pandemie, loopt de omzet nog maar 4 procent achter bij gelijke wisselkoersen. Het operationele resultaat kwam in het tweede kwartaal neer op een winst van 42 miljoen euro, terwijl vorig jaar nog een operationeel verlies van 250 miljoen euro werd geleden.

Al met al is Hugo Boss AG erg positief over het herstel van de resultaten. Het bedrijf verwacht dan ook verder herstel in het tweede halfjaar van het boekjaar. Daarnaast verwacht Hugo Boss AG dat de omzet bij gelijke wisselkoersen tussen de 30 en 35 procent hoger zal liggen dan het voorgaande boekjaar. Het operationele resultaat komt naar verwachting tussen de 125 en 175 miljoen terecht in het boekjaar.