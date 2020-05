Hugo Boss ziet omzet dalen met 16 procent in eerste kwartaal

Hugo Boss AG heeft in het eerste kwartaal de omzet zien teruglopen met 16 procent. De omzet komt neer op 555 miljoen euro in de eerste drie maanden van het financiële boekjaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

In de Asia-Pacific regio had Hugo Boss AG te maken met een omzetdaling van 31 procent in het eerste kwartaal. Europa en Amerika noteerden een daling van 14 en 17 procent zo is te lezen in het verslag. De Duitse groep schrijft dit toe aan de latere verspreiding van het coronavirus. Hoewel Europa procentueel een de laagste daling had van alle regio’s, is Europa op het gebied van omzet wel de belangrijkste afzetmarkt voor het bedrijf.

Ondanks de algemene daling van omzet voor Hugo Boss AG, is het bedrijf positief over de ontwikkeling in e-commerce. Hier zag het bedrijf de omzet namelijk met 39 procent stijgen het afgelopen kwartaal.