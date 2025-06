Hummel boekt omzetgroei en keert terug naar winst in 2024

De Deense sportartikelenleverancier Hummel A/S heeft in het boekjaar 2024 zijn omzet sterk zien toenemen en is weer winstgevend. Dit blijkt uit actuele cijfers die het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd.

De omzet bereikte in het afgelopen boekjaar 326 miljoen euro. Dit komt neer op een stijging van negen procent ten opzichte van 2023. Het bedrijf, dat onderdeel is van de Deense Thornico A/S-groep, heeft daarmee voor het vierde jaar op rij een nieuwe omzetrecord gevestigd.

Een belangrijke groeimotor was de teamsportdivisie met een omzetstijging van twintig procent in Europa. Het bedrijf heeft daarbij zijn activiteiten in de amateurclubsector gericht uitgebreid. Deze 'strategische stap' heeft Hummel dichter bij zijn 'ambitieuze doel' gebracht om in 2028 met tienduizend verenigingen samen te werken, aldus het bedrijf. Daarnaast is ook de vraag naar shirts van de profclubs Werder Bremen, AFC Sunderland en Real Betis, evenals het Deense nationale voetbalelftal, gestegen.

De 'strategische heroriëntatie' werpt vruchten af

Dankzij een 'strategische heroriëntatie', die vooral gericht was op het concentreren op de kernactiviteiten en de positionering van het merk op lange termijn, heeft de sportartikelenleverancier ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg naar 19,2 miljoen euro.

Onder de streep stond een nettowinst van 1,6 miljoen euro. In het voorgaande boekjaar moest Hummel nog een nettoverlies van dertien miljoen euro incasseren. De verbetering was onder meer te danken aan efficiëntieverbeteringen in de toeleveringsketen en de verlaging van de voorraden, aldus het bedrijf.

Voor 2025 verwacht Hummel een stabiele omzetontwikkeling en 'aanzienlijke vooruitgang' in de operationele activiteiten, met name in de kerncategorieën voetbal, handbal en kinderkleding.

"Het jaar zal nog steeds worden beïnvloed door externe factoren zoals de hoge inflatie in Turkije, een moeilijk mondiaal bedrijfsklimaat en aanzienlijke investeringen in productontwikkeling en merkpositionering", verklaarde CEO Lars Stentebjerg.