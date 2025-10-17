Hummel neemt Benelux-markt weer in eigen beheer

Hummel neemt na een dertigjarige samenwerking met de Nederlandse licentienemer Deventrade de verantwoordelijkheid voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux) weer in eigen beheer.

Hiervoor heeft het Deense sportmerk van Duitse oorsprong de dochteronderneming Hummel Benelux opgericht. Deze beheert vanaf 1 januari 2026 alle bedrijfsactiviteiten in de regio, zo meldt Hummel donderdag. Deze stap onderstreept de strategische ambitie van Hummel om zijn aanwezigheid in belangrijke Europese regio's te versterken.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor Hummel”, aldus Hummel-CEO Lars Stentebjerg. “We zetten nu de volgende stap in onze Europese reis door onze eigen organisatie in de Benelux-landen op te bouwen en Hummel te positioneren als een betrouwbare en proactieve partner voor clubs, retailers en belangrijke klanten in de hele markt.”

Voetbal en teamsport spelen hierbij een belangrijke rol voor het bedrijf, dat in het verleden al samenwerkte met teams als Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar, FC Utrecht en Union Saint Gilloise. Het bedrijf wil hier nu op voortbouwen en samenwerkingen realiseren met breedtesport- en professionele sportteams in de hele regio.

Als onderdeel van de nieuwe structuur in de markt zijn ook eigen e-commerce- en supply chain-oplossingen voorzien. Daarnaast worden ook de directe verkoop en groothandelspartnerschappen gestimuleerd. Momenteel is het bedrijf op zoek naar een nieuwe verkoopdirecteur Benelux.

“We zijn trots op wat er tot nu toe in de markt is bereikt en zijn nu klaar om op dit fundament voort te bouwen – om op eigen benen te staan, dichter bij onze klanten en partners te zijn en Hummel opnieuw te introduceren bij een nieuwe generatie met dezelfde passie, authenticiteit en doelgerichtheid die ons merk al meer dan een eeuw kenmerken”, besluit Stentebjerg.