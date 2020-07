Iconische Tati verdwijnt uit Franse retaillandschap

Tati, de eerste discounter in Frankrijk, gaat na bijna driekwart eeuw haar deuren sluiten. Het bedrijf stond bekend om de slogan ‘les plus bas prix’ (de laagste prijzen). Fans van de discounter prezen Tati om de kwaliteit en lage prijs. “Het maakt deel uit van de Franse identiteit”, zegt een van de vele mensen die enorm teleurgesteld zijn dat nu ook de laatst overgebleven winkel in Parijs eind dit jaar gaat sluiten, tegen persbureau AFP.

Vorig jaar zei eigenaar GPG nog dat de eerste winkel van Tati, die in Parijs, behouden zou blijven. Helaas bleek dat niet haalbaar, daar waar de verkoop tussen oktober 2019 en mei 2020 met meer dan 60 procent terugliep ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Yohan Petiot, van de Franse handelsfederatie van kleding- en schoenenretailers zegt tegen RetailDetail dat er meerdere redenen zijn waardoor Tati niet overeind kon blijven. Zo is Tati slachtoffer geworden van veranderd winkelgedrag, en de opkomst van agressieve rivalen met een bedrijfsmodel vergelijkbaar met dat van Tati. Ook het protest van de ‘gele hesjes’, de stakingen bij het openbaar vervoer en de gevolgen van de coronacrisis hebben bijgedragen aan de sluiting van de laatst overgebleven winkel.

Tati stond bekend om scherp geprijsde producten waar de clientèle maar wat graag naar graaide, en is vergelijkbaar met de Nederlandse discounter Zeeman. De oprichter van Tati, Jules Ouaki, kocht grote partijen kleding in en verkocht ze voor lage prijzen. “Als de koopwaar maandag werd gekocht, lag ze zaterdag in de winkel en als het niet snel genoeg ging, werden de maandag daarop de prijzen verlaagd”, zei een oudgediende tegen de Volkskrant. De kenmerkende blauwe plastic tassen met rozewitte ruit, en de blauwe en roze neonletters ‘Tati, les plus bas prix’ zullen eind dit jaar verdwijnen uit het straatbeeld van Parijs aan de Boulevard Rochechouart.