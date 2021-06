Inditex schrijft weer zwarte cijfers in Q1, omzet met 56 procent gestegen

Spaanse modereus Inditex heeft in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers geschreven. Waar het voorgaande boekjaar in het eerste kwartaal nog een verlies werd geleden van 409 miljoen euro, was het netto inkomen nu 421 miljoen euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet van Inditex, het moederbedrijf van onder andere Zara, Bershka, Massimo Dutti en Pull & Bear, steeg met 56 procent bij gelijke wisselkoersen in vergelijking met een jaar eerder. De omzet kwam neer op 4,9 miljoen euro in het kwartaal. De online omzet steeg met 67 procent.

Inditex geeft aan dat het herstel binnen het bedrijf momentum krijgt. Zo steeg de gecombineerde omzet van on- en offline met 102 procent in het kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, toen de corona pandemie nog niet bestond, ligt de omzet 10 procent hoger.