Inditex stopt inkoop in Myanmar

Inditex, het moederbedrijf van Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho, gaat geen kleding meer uit Myanmar halen, zo meldt een woordvoerder van Inditex aan Reuters. De modegigant stopt de aankopen als gevolg van een campagne van de wereldwijde arbeidersvakbond IndustriALL om bedrijven over te halen niet (meer) te investeren in het land.

“Inditex is bezig met een gefaseerde en verantwoorde terugtrekking uit Myanmar, naar aanleiding van de oproep van IndustriALL”, schrijft een woordvoerder van Inditex, aan Reuters. “Als gevolg hiervan zullen we het aantal actieve fabrikanten in het land verminderen.”

Wanneer de modegigant precies uit het land vertrekt, kan Inditex nog niet zeggen. Het bedrijf publiceert geen lijst van leveranciers, dus het is niet duidelijk hoeveel fabrieken in Myanmar aan Inditex leveren, schrijft Reuters.

Na een militaire staatsgreep in Myanmar op 1 februari 2021 werd een noodtoestand afgekondigd in het Zuidoost-Aziatische land. Tienduizenden mensen gingen destijds iedere dag de straat op om de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi te eisen. De demonstraties werden door de militaire junta beantwoord met traangas, rubberkogels en er werd met scherp geschoten.

Myanmar is een populaire inkooplocatie voor de textiel- en kledingindustrie. Het was destijds dan ook lastig in te schatten wat de mode-industrie moest doen. Grote merken zoals H&M, Bestseller, Benetton en Primark kondigden in maart 2021 aan zich voorlopig terug te trekken en geen nieuwe bestellingen meer te plaatsen. In juni 2021 werden de bestellingen van sommige modemerken weer hervat.