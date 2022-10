Inditex verkoopt Russische Zara-winkels: Einde van alle activiteiten

Spaanse modegigant en moederbedrijf van Zara, Inditex, bereikt een eerste akkoord over de verkoop van haar winkels in Rusland aan de Daher group die aanzienlijke belangen heeft in de detailhandel en de vastgoedsector, zo staat in het statement van Inditex. Daher is een retailbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De voorwaarden van de transactie zijn onder voorbehoud goedgekeurd door de regering en behouden een aantal banen die door Inditex mogelijk zijn gemaakt, blijkt uit het statement. Daher zal de winkels onder een andere merknaam gaan runnen.

Rusland was na Spanje de belangrijkste markt voor de modemultinational en het bedrijf opereerde er via een omnichannel-structuur bestaande uit diverse online handelsplatformen van zijn verschillende modeketens. Daarnaast had het ook een netwerk van fysieke vestigingen bestaande uit 502 verkooppunten, schrijft Jaime Martinez van FashionUnited.ES.

Verkoop van Zara-winkels betekent einde aan activiteiten in Rusland voor Inditex

De verkoop van de winkels betekent een einde aan de activiteiten van Inditex in Rusland. Het zijn de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op 5 maart 2022 legde de Spaanse modegigant de verkopen tijdelijk stil en voegde zich bij een steeds langer wordende lijst van (mode)bedrijven die hun (verkoop)activiteiten in Rusland stil hebben gelegd. Modemerken die op de lijst stonden: Hèrmes, LVMH, Kering, Richemont, Chanel, H&M, Nike en Puma.

Inditex sluit niet uit om in de toekomst zijn activiteiten in Rusland weer op te pakken, staat in het statement. De Spaanse modegigant en Daher staan open voor een mogelijke samenwerking via een franchiseovereenkomst als de huidige situatie verbetert.

Inditex boekte in het eerste halfjaar van 2022 een nettowinst van 1,8 miljard euro. Dat is een stijging van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het moederbedrijf van Zara schat in de jaarrekening dan ook in dat de gevolgen van het beëindigen van (verkoop)activiteiten in Rusland voldoende gedekt zijn.