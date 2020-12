Inditex ziet stevig herstel in derde kwartaal 2020

Inditex klimt op flink tempo uit het coronacrisis-dal. Na licht herstel in het tweede kwartaal, waarin de omzet steeg van min 44 naar min 31 procent, rapporteert de modegroep in het derde kwartaal een omzet van 6,1 miljard euro. Daarmee ligt de omzet nog tien procent lager dan in het derde kwartaal van 2019. Tussen 1 en 18 oktober, voor de komst van nieuwe restricties, lag de omzet tijdelijk op hetzelfde niveau als vorig jaar, zo laat Inditex weten.

Volgens Inditex is die verbetering mede te danken aan de sterke groei van online verkopen, die in het derde kwartaal steeg met 76 procent ten opzichte van 2019. Deze kon enkele tijdelijke winkelsluitingen en restricties deels compenseren. Daarnaast heeft Inditex in augustus, september en oktober streng beheer gevoerd over de toeleveringsketen, de inventaris en de bedrijfskosten, zo meldt de groep in het persbericht. De brutowinst in het derde kwartaal lag op 3,7 miljard, tegenover 4,3 miljard in 2019.

Inditex komt in de eerste negen maanden van het boekjaar uit op een totaalomzet van 14,1 miljard euro, 26,9 procent lager dan in de eerste negen maanden vorig jaar. De brutowinst was 8,2 miljard euro tegenover 11,5 miljard euro in 2019.

Het portfolio van modegroep Inditex bestaat uit de ketens Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Uterqüe.