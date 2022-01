Industrieel ontwerp transformeert detailhandeltechnologie

Technologie was vroeger een bijkomstigheid bij het ontwerpen van winkelruimtes. Vaak esthetisch onaantrekkelijk, werd een point-of-sale (POS) terminal beschouwd als een 'noodzakelijk kwaad' bij de kassa. Retailers die merkgerichte winkelruimtes wilden creëren, deden er alles aan om het kassasysteem onder de toonbank te verbergen of het te bedekken met onaantrekkelijke doeken, waardoor een barrière ontstond tussen de medewerker en de klant. In minder verfijnde winkels torende sombere, logge POS-hardware boven de kassa uit, volledig in strijd met het interieurdesign van de winkel.

Nu technologie een hoofdrol speelt in het hele traject dat de klant aflegt en retailervaringen zorgvuldig worden samengesteld, moet het industriële ontwerp van kassasystemen de visie en sfeer van de winkel weerspiegelen.

Afbeeldingen met dank aan Mackage.

Een stijlvolle, moderne POS-terminal of productinformatiedisplay kan een winkelruimte transformeren. Uitzonderlijk ontworpen retail technologie verhoogt de klantervaring aan de kassa. In plaats van omvangrijke, lelijke POS-terminals te verbergen, leggen elegante apparaten aan de kassa de lat hoger voor verfijning in de allerlaatste, cruciale fase van de klantervaring in de winkel. Moderne retailsystemen weerspiegelen de ontwerpvisie van de interieurontwerper, in plaats van er afbreuk aan te doen.

"In de 25 jaar dat wij retailruimtes ontwerpen, hebben we er alles aan gedaan om de technologie in onze omgevingen bijna te verbergen, vandaag omarmen we ze gewoon en laten we ze op zichzelf staan. Als ontwerpers zoeken we altijd naar de netste oplossing...wat verfrissend is aan de nieuwe generatie technologie is dat ze niet alleen gebruiksvriendelijk is, maar ook beter ontworpen voor een beter aanvoelend interieur." Zegt Paul Filek, directeur bij Burdifilek.

De materialen die tegenwoordig voor de constructie van POS-terminals worden gebruikt, weerspiegelen ook de moderne opvattingen over industrieel design. Geborsteld aluminium biedt een stevig en toch lichte bedekking, waardoor POS-terminals op dunne en lichte consumentenapparaten kunnen lijken, maar toch duurzaam genoeg zijn voor vele jaren van continue dienst. Gerecycled plastic beslaat nu een hoog percentage van de plastic inhoud van de systemen, wat de toenemende focus van retailers op duurzaamheid in alle aspecten van hun activiteiten weerspiegelt.

Afbeeldingen met dank aan Mackage

Om retailers te helpen de in-store visie van retail-ontwerpers te realiseren, vroeg Stacy Wolff, Internationaal Hoofd Design bij HP, HP's industrieel ontwerp team om zich een point-of-sale device voor te stellen dat retailers helpt barrières te verwijderen en technologie te herleiden tot de meest eenvoudige vorm, en tegelijkertijd de functionaliteit biedt die nodig is aan de kassa. Het resultaat is de HP Engage familie van All-in-One terminals met een minimale footprint, strakke moderne lijnen, kleurkeuze en een onoverzichtelijke architectuur zonder rommelige bedrading boven de toonbank. HP Engage Go biedt een mobiele optie voor retailers die hun kassasysteem zowel achter de toonbank als mobiel in de winkel willen gebruiken.

Van tablets in de handen van medewerkers en kiosken met productinformatie aan winkelmuren en in paskamers tot POS-hardware aan de kassa: het ontwerp van de hedendaagse retailhardware moet de ervaring van de consument tijdens het hele retailtraject verbeteren. Retailers die het belang van een doordachte esthetiek van alle onderdelen van het klanttraject over het hoofd zien, met inbegrip van de technologie die de processen in de winkel ondersteunt, lopen het risico dat de retailervaringen in hun winkels niet goed op elkaar aansluiten.

Over de auteur: Dmitry Sokolov is de Global Industry Strategist bij HP die samen met retailers en oplossingsgericht over de hele wereld werkt aan het transformeren van de toekomst van retail ervaringen. Van point-of-sale, mobiliteit en self-service tot gedistribueerde architecturen, HP helpt retailers uit te blinken in een retailomgeving die voortdurend in ontwikkeling is.