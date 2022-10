Inflatie nu ook goed te zien in kledingprijzen

De prijzen van kleding waren in september 8 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in het nieuwste bericht over de inflatie. In augustus waren de prijzen van kleding nog maar 3,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Over het eerste halfjaar van 2022 stegen de prijzen van kleding in de winkel tussen de 3 en 4 procent, zo bleek uit een eerder bericht van brancheorganisatie Modint. Dat de prijzen hoger uitvallen is niet gek, wanneer men rekening houdt met de hogere kosten waarmee merken te maken hebben. Zo zijn niet alleen de prijzen voor grondstoffen gestegen, maar ook de prijzen voor transport liggen hoger.

Deze zomer bleek tijdens het beursseizoen al dat veel merken de prijzen wel moeten verhogen. Hierbij zit er een spanningsveld tussen het behouden van de klanten en de marge. Veel merken die FashionUnited sprak gedurende het seizoen gaven aan zelf een gedeelte van de winstmarge op te geven om de gestegen kosten niet in zijn geheel bij de klant hoeven door te rekenen. De gemiddelde stijging van prijzen lag toen rond de 6 procent.

De algehele inflatie wordt door het CBS berekend op 14,5 procent. Dit heeft niet alleen te maken met de hoge prijzen voor energie, maar ook doordat er een prijsontwikkeling is geweest in het onderwijs.

Recent is er veel kritiek geweest op de manier waarop de inflatie berekend werd. Zo werden de prijzen van nieuwe contracten voor energie genomen, terwijl er ook nog huishoudens zijn met een vast contract voor gas en elektriciteit. Dit verschil zou een vertekend beeld geven van hoe hoog de inflatie in Nederland werkelijk zou zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft daarop de onderzoeksmethode aangepast. Het CBS maakt nu gebruik van databestanden die worden aangeleverd door energiemaatschappijen waardoor de actuele ontwikkeling van energieprijzen verfijnder in kaart gebracht kunnen worden.