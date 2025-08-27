ING: Consument blijft prijsbewust ondanks koopkrachtstijging

De Nederlandse non-food detailhandel kan in 2025 rekenen op een omzetgroei van 3 procent, zo blijkt uit een rapport van ING. Ondanks een verbeterde koopkracht blijft de consument terughoudend in de winkelstraat en wint prijsbewust winkelen verder aan belang.

“Voor de detailhandel non-food verwachten we in 2025 een omzetgroei van 3 procent. Dit is weliswaar hoger dan in 2024 (plus 2 procent), maar nog altijd niet uitbundig”, zo staat in het rapport van ING. Het consumentenvertrouwen verslechterde in de eerste helft van 2025 ten opzichte van vorig jaar, mede door relatief hoge inflatie en economische onzekerheid.

Vooral discounters zoals Action, Zeeman, Primark en Wibra profiteren. “De pinomzet bij de grootste non-food discounters in Nederland lag in de eerste helft van 2025 zo’n 8 procent hoger dan in de eerste helft van 2023. In dezelfde periode daalde de waarde van de pinbetalingen in de totale detailhandel non-food licht met 3 procent,” aldus ING. Hun succes is volgens het rapport vooral te verklaren door schaalvoordelen, lage kostenstructuren en efficiënte inkoop.

Voor kleding- en schoenenwinkels wordt dit jaar eveneens een omzetgroei van 3 procent verwacht. Toch blijft het middensegment onder druk staan door de opmars van fastfashionketens en goedkope online spelers als Shein en Temu. Nederlandse aankopen bij Chinese webshops zijn sinds 2022 meer dan verdrievoudigd, blijkt uit de analyse.

Ook tweedehands kleding wint terrein. Volgens ING kocht een kwart van de consumenten in de afgelopen twaalf maanden tweedehands kleding, met prijs als belangrijkste reden. Het aantal fysieke vintagewinkels nam sinds 2013 met 40 procent toe.

Hoewel de inflatie nog altijd relatief hoog is, lijken de grootste prijsstijgingen achter de rug. Kledingprijzen bleven dit jaar vrijwel stabiel, terwijl schoenen en elektronica zelfs iets goedkoper werden. Toch benadrukt ING dat de marktomstandigheden uitdagend blijven door online concurrentie, hoge kosten en oplopende faillissementen.