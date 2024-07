Inno verkocht: Dit moet je weten over de nieuwe eigenaren

Belgische warenhuisketen Inno heeft weer een nieuwe eigenaar. Het bedrijf komt in Scandinavische handen en wordt eigendom van Axcent of Scandinavia AB en SKEL. Hoeveel geld gemoeid is met de transactie, die in juli 2024 nog afgewikkeld moet worden, is niet bekend.

Inno SA en Innovative Retail BV zijn de twee bv’s die zijn overgenomen. Aangezien de warenhuisketen twee nieuwe eigenaren krijgt, die evenveel aandelen in handen krijgen, zoomen we in dit artikel op beide in, beginnend met Axcent of Scandinavia.

Axcent of Scandinavia

Axcent of Scandinavia is een Zweedse retailgroep. Aan het hoofd van de groep staat Ayad Al-Saffar. Al-Saffar heeft decennia ervaring binnen de retail. Zo nam hij in 2000 het sieradenmerk Ur & Penn over. Tot de dag van vandaag is dit merk in handen van de Libanees - Zweedse ondernemer. Niet veel later nam hij sieradenketen Lucardi over, maar hij verkocht in 2018 het meerderheidsbelang van de keten aan Mentha Capital. Het meest recent is zijn aandeel in de overname van Zweedse warenhuisketen Åhléns. In 2022 neemt hij door middel van Axcent of Scandinavia een meerderheidsbelang in de warenhuisketen. Partner in de overname is het investeringsbedrijf Härstedt & Jansson Invest AB die een minderheidsbelang in handen krijgt. Ayad Al-Saffar werd daardoor ook CEO van Åhléns.

In het persbericht van de overname van Inno wordt Al-Saffar geprezen voor zijn ervaring met het hervormen en uitbreiden van winkelketens. “Bij elke overname zette hij in recordtijd rode cijfers om in zwarte cijfers.”

SKEL

Tweede nieuwe eigenaar van Inno is investeringsmaatschappij SKEL. Achter SKEL zit Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason (CEO) en Jón Ásgeir Jóhannesson (voorzitter). Die tweede speelde een grote rol samen met zijn investeringspartners bij de herstructurering van Scandinavische warenhuizen Magasin du Nord en Illum, zo is te lezen in het persbericht van Inno.

Jón Ásgeir Jóhannesson van SKEL Credits: Via Inno

Jón Ásgeir Jóhannesson is echter ietwat controversieel, blijkt uit eigen onderzoek van FashionUnited. Hij was onder andere de baas van de Ijslandse retail groep Baugur die aan het einde van de jaren ‘00 omviel. Aan het einde van de jaren ‘00 kwam de ondernemer meermaals negatief in het nieuws. Zo werd een onderzoek naar hem ingesteld nadat diverse Ijslandse banken omvielen waarmee hij zaken deed. Hij werd later schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 1998 en 2003. Ook werd een fraude-rechtszaak ingediend tegen hem in de Verenigde Staten.

Boven SKEL hangt het bedrijf Strengur, ook genoemd in het persbericht van Inno. Daar staat Sigurður Bollason aan het hoofd. Ook Bollason is meermaals negatief in het nieuws gekomen. Zo bleek uit de Panama Papers in 2016 dat zijn kinderen - die op het moment dat de Panama Papers uitkwamen vier en zes waren- de eigenaren waren van een lege vennootschap in Panama. Deze vennootschap sloot wel meerdere leningen af van diverse miljoenen.

De mannen achter SKEL zijn dus niet zonder controverses. Wel is het goed te noemen dat in recente jaren geen nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen.