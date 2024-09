INretail-directeur Jan Meerman: 'Stop de ontwrichting'

"Ze droppen troep op onze markt. Een zijden das van nog geen euro kan niet kloppen. Kinderen wil je niet laten spelen met ongeteste spullen." Jan Meerman van INretail is er helemaal klaar mee. "We zijn te naïef. De politiek heeft het niet door. China overspoelt ons met een tsunami aan web verkopen die consumenten rechtstreeks hebben geregeld bij Temu en Shein. Een equivalent van 108 bomvol geladen Boeings 777 vertrekt dagelijks vanuit China en braakt overal miljoenen bestellingen uit. Het ontwricht, de veiligheid van de spullen is in het geding en de duurzaamheidsinspanningen van deze spelers zijn een lachertje. Er is actie nodig, dit kan zo niet langer. De nationale, maar ook Europese politiek treuzelt en de ontwrichting wordt alleen maar groter. De vrijstelling van invoerrechten op aankopen van 150 euro en lager uit China moet er per direct af. En ook vanaf morgen kan de douane administratiekosten opvoeren. Voor ieder pakketje. Als dat kan bij een boete voor te hard rijden, dan kan dat ook bij het inklaren van een pakketje uit China. Zo wordt het speelveld een stuk eerlijker."

Verslavende dark pattern marketing

"Niet met busladingen, maar met vliegtuigladingen vol komen de spullen Europa binnen. Ons land wordt overspoeld door bij Temu en Shein gekochte pakketten. Deze Chinese giganten verleiden miljoenen consumenten met lage prijzen, verslavende trucs en met een marketing aanpak die geen financiële grenzen kent. Met verlotingen, prijskansen, gratis verzendkosten bij meer aankopen spelen ze in op de angst dat je misschien iets mist. Dat werkt verslavend. ‘Dark pattern marketing’ noemen ze dat waarbij alles uit de kast getrokken wordt om mensen te laten kopen. Het doet iets in je brein daar waar deskundigen verslavingsgevoeligheid vaststellen. En hoe jonger je bent, hoe verslavender. Het beangstigt dat massa’s jonge mensen uren per dag op TikTok actief zijn en Temu en Shein hun marketinggeweld juist daar inzetten. Ik had verwacht dat de medisch-wetenschappelijke wereld al veel luider van zich zou laten horen."

"Shein en Temu zetten de wereld op zijn kop. In ons land, in Europa en ook daarbuiten. Het verziekt de internationale markt voor tweedehands kleding. De kwaliteit is zo slecht en daarmee de prijzen zo laag dat repareren en recyclen onmogelijk is. De marktmacht van deze spelers én de afvalberg die ze veroorzaken groeit ongebreideld en niemand klimt de barricaden op om dat te stoppen. Deze partijen hebben maar één doel: de grootste worden en het maakt niet uit hoe."

Europees speelbord, Chinese gebruiksaanwijzing

"Het is absoluut fout dat op het Europese speelbord een Chinese gebruiksaanwijzing wordt gehanteerd. Het maakt van alles kapot en niet in de laatste plaats de gezondheid van mensen. Uitgebreid kopten de media over het onderzoek van de Consumentenbond dat via Temu gekocht speelgoed en kleding liet testen op veiligheid. Er is terecht ook heel veel kritiek op het ontbreken van echte verduurzamingsplannen bij deze spelers. Veel meer maatschappelijke discussie en politieke bemoeienis is nodig om de ontwrichting te stoppen."

"In ons land werken we keihard aan een duurzame textielsector. Nederlandse spelers als Zeeman, HEMA en WE laten zien dat kiezen voor verduurzaming echt kan en zo zijn er nog veel meer. Deze transitie is een grote uitdaging met hele grote vraagstukken om op te lossen. Die Chinese spelers denderen daar dwars doorheen en trekken zich er niets van aan op hun marsroute naar het grootst mogelijke marktaandeel."

"De EU ‘is er mee bezig’, maar mij gaat het veel te langzaam. Iedere dag die vliegtuigen vol ongecontroleerde pakketten dat moet stoppen. Consumenten bewust maken van hun gedrag en verleiden tot ander gedrag dat gaat jaren duren en die tijd is er niet. De overheid in Den Haag en zeker ook Brussel is nu aan zet, er is nu actie nodig en niet pas morgen. Vaak wil Nederland voorop lopen, maar hier lopen we achter. Vorige week heeft de Duitse overheid namelijk al stappen aangekondigd."

"Wat meteen werkt: het opheffen van de vrijstelling op invoerrechten bij aankopen tot €150 van buiten de EU. Laat de douane ook administratiekosten invoeren voor al die in te klaren pakketjes die uit China komen. Op een boete voor te snel rijden worden ook administratiekosten geplakt, dus het kan en dan wordt ieder pakket ook echt gecontroleerd. Het is de hoogste tijd dat het net zich sluit."

"Natuurlijk snap ik het als mensen zeggen dat Jan Meerman de bestaande markt wil beschermen. Het tegendeel is echter waar. Shein en Temu ontwrichten een sector die wil verduurzamen. Iedere nieuwe speler die aan die verduurzamingstransitie bijdraagt, is meer dan welkom. Voor andere spelers is er op het speelbord geen plek.”