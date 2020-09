InRetail wil compensatie voor negatieve effecten lokale mondkapjesplicht

Inretail eist compensatie voor winkeliers in Rotterdam en Amsterdam die omzetverliezen hebben geleden gedurende de tijdelijke mondkapjesplicht in drukke winkelgebieden. Dat zegt Jan Meerman, voorzitter van de brancheorganisatie, tegen BNR Nieuwsradio. Vandaag gaat de voorzitter in gesprek met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb om de mogelijkheden te bespreken.

Meerman noemt de effecten van de mondkapjesplicht in de winkelgebieden ‘een drama’ voor ondernemers. Consumenten ‘bleven massaal weg’ uit de winkelgebieden in Rotterdam en Amsterdam waar de mondkapjesplicht geldig was, met omzetdalingen van veertig tot vijftig procent tot gevolg. Maar wat minstens zo pijnlijk is, vindt Meerman, ‘is dat (de mondkapjesplicht) zonder enig overleg met ondernemers werd afgekondigd. Dat neem ik de gemeente echt kwalijk.”

Meerman zegt met de betrokken gemeentes te willen overleggen over een compensatie voor de getroffen ondernemers. Hij hoopt de situatie te kunnen evalueren en wil bespreken hoe de ondernemers geholpen kunnen worden. Daarnaast wil Meerman vooruitblikken op de toekomst. “Als dit nog een keer gaat gebeuren, laten we dan van tevoren met elkaar het gesprek aangaan over hoe we de ondernemersfactor mee kunnen nemen in de keuze die gemaakt wordt.”