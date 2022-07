Inversa Leather gaat nu ook leer maken van drakenkopvis

Inversa Leather breidt het aanbod uit. Na leer van koraalduivels, gaat het bedrijf nu ook drakenkopvis gebruiken om leer van te maken. Inverse Leather richt zich alleen op vissoorten die voor overlast zorgen in het ecosysteem.

In een eerder interview met FashionUnited gaf het bedrijf al aan te kijken naar eventueel andere diersoorten die belastend zijn voor het gebied waarin ze leven. De drakenkopvis is volgens Inverse geimporteerd vanuit Zuid-Oost Azië om vegetatie in Amerikaanse vijvers te beheersen. Echter zijn veel van de vissen door overstromingen in de jaren negentig op andere plekken terecht gekomen waar ze de waterkwaliteit verslechteren omdat ze veel organismen opeten, aldus een persbericht van het bedrijf

Elke huid van een drakenkopvis die Inversa gebruikt beschermt naar eigen zeggen ruim 150 vissen en bedreigde vissoorten.