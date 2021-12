Italië verbied bontboerderijen

Italië gaat boerderijen voor de productie van bont verbieden in het land, zo blijkt uit een stemming in de Italiaanse senaat. De tien nog overgebleven nertsfokkerijen worden de komende zes maanden gesloten en er komt vervolgens een permanent verbod op bontboerderijen.

De senaat heeft een amendement goedgekeurd waardoor er per direct een ban komt op het fokken van ‘bontdragende’ dieren zoals nertsen, vossen, wasberen en chinchillas. De actieve bontboerderijen in Italië moeten op 30 juni 2022 allemaal gesloten zijn. De boeren krijgen compensatie voor het sluiten van hun boerderijen. Deze compensatie wordt gehaald uit een fonds van het ministerie van agricultuur dat goed is voor 3 miljoen euro in 2022.

Hoewel de Italiaanse senaat het amendement heeft goedgekeurd, moet het Italiaanse parlement het ook nog goedkeuren. Naar verwachting zal dit er komen waardoor Italië het zestiende land in Europa wordt die het fokken van dieren voor hun bont verbied.