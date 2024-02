Jason Markk behaalt B Corp certificering

Jason Markk, het internationale merk op het gebied van schoenen-, kleding- en accessoiresverzorging, heeft de B Corp Certificering behaald. Dit laat het merk weten via een persbericht.

Het minimum om de B Corp certificering te verkrijgen is 80. Merken kunnen een maximumscore van 200 halen. Jason Markk heeft een score van 88,9 behaald. Ter vergelijking: Patagonia, een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde twee jaar geleden een score van 90,6 en Nederlands merk Mud Jeans heeft een score van 124,7.

Volgens het persbericht zorgt de B Corp Certificering van Jason Markk voor transparantie in zakendoen en juridische verantwoording, waarbij het merk zijn distributeurs en klanten verzekert dat het voldoet aan de hoogste sociale en milieunormen. Het biedt ook het kader voor voortdurende verbetering. "Sinds onze oprichting in 2007 hebben we een cultuur van zorg gecultiveerd via onze producten en diensten," zegt Jason Angsuvarn, oprichter en Chief Mission Officer van Jason Markk. "Het zorgen voor onze spullen verlengt hun levensduur, vermindert consumptie en afval - zorg is een deugdzame cirkel."

Als onderdeel van het bedrijfsplan voor 2024 heeft Jason Markk als doel gesteld om VOC, PFAS, PFOA en PFC's [soorten chemicaliën, red.] uit al haar formules te verwijderen. Daarnaast belooft het merk tegen het einde van dit jaar 90 procent van haar formules te certificeren als biologisch afbreekbaar, USDA-biogebaseerd of EPA Safer Choice.

Jason Markk is in 2007 opgericht in Los Angeles. De producten van het merk bevorderen een cultuur van zorg die consumenten helpt het maximale uit hun garderobe te halen. Het populairste product van het bedrijf, "Premium Leather Balm," dient de levensduur van lederen goederen zoals tassen, portemonnees, jassen en schoenen te verlengen. Het merk heeft naast fysieke servicewinkels in Los Angeles, New York City en Tokio verkooppunten wereldwijd. Een greep uit de bekende verkooppunten: de Bijenkorf, Bol.com, Zalando en Asos.