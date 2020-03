JD.com voert omzet met 24,9 procent op in boekjaar 2019

Chinese e-tailer JD.com, Inc. heeft in het afgelopen boekjaar de omzet opgevoerd met 24,9 procent. De omzet kwam neer op 74,7 miljard euro.

De operationele winst bij het bedrijf stond aan het einde van het boekjaar op 1,1 miljard euro. Een jaar eerder had JD.com, Inc. nog te maken met een operationeel verlies van 2,6 miljard Chinese Yuan (336,6 miljoen euro).

JD.com, Inc. maakt naast de jaarcijfers ook bekend dat de CFO van JD.com Sidney Huang opstapt. Huang gaat per september met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Sandy Xu. De transitie van Huang naar Xu zal in juni al beginnen. Huang zal na zijn pensioen nog wel actief blijven als senior consultant bij JD.com, zo meldt het bedrijf.

JD.com gaat in het jaarverslag uitgebreid in op de uitbraak van het coronavirus. Het ondersteunt onder andere verkopers op het JD.com platform die de impact van de uitbraak voelen. Zo heeft JD.com de kosten tijdelijk verlaagd en biedt het steun bij financiering, logistiek, marketing en techniek voor deze partijen. Daarnaast maakt het bedrijf melding van diverse gezondheidsinitiatieven die het de afgelopen tijd heeft ondersteunt in de Hubei-regio waar de uitbraak van het coronavirus plaatsvond.