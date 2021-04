JD Sports houdt omzet stabiel in roerig 2021

Beeld: Pexels

Een horizontale curve voor sportkledingketen JD Sports. De jaaromzet van het concern was in boekjaar 2021, dat eindigde op 30 januari, vrijwel gelijk aan de omzet van het jaar daarvoor. De omzet kwam neer op 6,2 miljard pond, omgerekend zo’n 7,2 miljard euro, zo blijkt uit het jaarrapport. In 2020 was dat nog 6,1 miljard pond. De nettowinst daalde wel licht: van 250,7 miljoen pond (289 miljoen euro) in 2020 naar 229,2 miljoen pond (265 miljoen euro) in 2021, een afname die vooral te wijten was aan iets hogere bedrijfskosten.

JD Sports verkoopt zowel sport- als outdoorkleding. Waar de omzet van sportkleding met ruim 100 miljoen pond opliep tot 5,8 miljard pond, nam die van outdoorkleding met 55 miljoen pond af tot 360 miljoen pond (416 miljoen euro). De outdoortak was met een verlies voor belastingen van 26,5 miljoen pond (30,6 miljoen pond) wederom niet winstgevend, maar na herstructureringen in de eerste helft van het jaar liep de omzet in deze categorie in de tweede helft van het jaar op.

Ondanks Brexit en Covid-19 houdt JD Sports de curve plat

De relatief stabiele resultaten van JD Sports zijn opmerkelijk in een jaar waarin veel kledingbedrijven flinke verliezen voor de kiezen kregen. Naast Covid-19 kreeg JD Sports ook met de Brexit te maken - en dus met de toename van exportkosten. Om de effecten op korte termijn af te zwakken opende JD Sports in het najaar van 2020 een groot magazijn in België van waar de meeste producten snel naar elders in Europa kunnen worden vervoerd. Het bedrijf kijkt momenteel ook naar locaties voor een ruim magazijn elders in Europa, zo laat het weten. Het bedrijf wist de impact van Covid-19 te beperken door met verhuurders te onderhandelen over huurprijzen tijdens lockdowns en dankzij overheidssteun.

“De wereldwijde Covid-19-pandemie en, meer recentelijk, het formele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie hebben geleid tot een reeks ongekende uitdagingen die alle aspecten van ons bedrijf ernstig op de proef hebben gesteld,” aldus Peter Cowgill, uitvoerend voorzitter van JD Sports, in het persbericht. “Ondanks de veelbesproken uitdagingen zijn een aantal positieve thema’s in de loop van het jaar naar voren gekomen die ons het vertrouwen geven dat JD, nu we de ergste verstoringen te boven komen, aan het toppunt van de wereldwijde sportmode-industrie staat.” De groep verwacht voor het volgende boekjaar een winst voor belastingen van bijna een half miljard pond (577 miljoen euro), tegenover 324 miljoen pond (374 miljoen euro) in 2021.