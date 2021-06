JD Sports verkoopt moederbedrijf van Aktiesport en Perry Sport aan dochterbedrijf Iberian Sports

JD Sports Fashion Plc verkoopt Sports Unlimited Retail BV aan Iberian Sports Retail Group. Sports Unlimited Retail BV is het moederbedrijf van Aktiesport en Perry Sport, zo wordt vermeld in het persbericht.

De overdracht van het moederbedrijf van Aktiesport en Perry Sport lijkt in eerste instantie spannender dan het wellicht is. JD Sports heeft namelijk een meerheidsaandeel in Iberian Sports, het bedrijf waaraan Sports Unlimited wordt verkocht. De reden voor de verkoop is dan ook dat JD Sports gelooft dat het management van Iberian Sports beter in staat is om groei te stuwen bij Sports Unlimited Retail BV, aldus het persbericht.

De verkoop is nog niet afgerond. Dit waarschijnlijk op 30 juni plaatsvinden.