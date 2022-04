Julie Lietaer - #hackyourjeans en Ariadne Innovation: “Circulaire economie is niet meer alleen voor de pioniers weggelegd, het wordt echt concreet”

Met de startup Ariadne Innovation wil textielondernemer Julie Lietaer de samenwerking binnen het ecosysteem van duurzaam textiel en mode aanmoedigen. Het platform volgt op de lancering van #hackyourjeans, dat bedrijven connecteert rond een garen van recycled jeansvezels. Aan FashionUnited legt ze uit hoe dat werkt.

Samen met Florence Lootens startte je onlangs Ariadne Innovation, een platform dat spelers binnen de textiel en modesector samenbrengt rond hun duurzame projecten. Was daar vraag naar?

“We hebben Ariadne Innovation gelanceerd in september 2020. Ons digitaal platform Ellie.Connect was na een periode van ontwikkeling klaar in januari 2021. Het doel is de textiel- en mode-industrie te informeren, inspireren en verbinden om op die manier de sector duurzamer te maken. De ervaring die we hadden met #hackyourjeans (zie verder, red.) in het connecteren van de partijen binnen het ecosysteem, was eigenlijk de aanzet. Er kwamen zoveel vragen die voor mijn familiebedrijf, de European Spinning Group (ESG), minder relevant waren dat we besloten om ze in een aparte startup onder te brengen. We deden onderzoek naar digitale technologie en baseerden ons op een digitaal platform dat gebruik maakt van artificiële intelligentie om bepaalde trendtopics te gaan volgen en automatisch bepaalde partijen te gaan matchen. Die technologie faciliteert de ambitie en de missie om mensen in dat textiel- en mode-ecosysteem te connecteren. Tegelijk blijven we informatie en inspiratie bieden rond duurzaam textiel: welke materialen en productietechnologieën zijn er, hoe kan je lokale samenwerkingen aangaan, welke partijen komen ervoor in aanmerking… De missie is om een duurzaam ecosysteem te creëren en samen de sector te verduurzamen in de brede zin van het woord, niet alleen wat de circulaire economie betreft maar ook op vlak van water- en energieverbruik, genderdiversificatie, sociale voorwaarden etcetera.”

Wie zijn de bedrijven die zich aansluiten bij Ariadne Innovation?

“De gebruikers van het platform gaan heel breed: grondstofleveranciers die partners zoeken om garens te ontwikkelen, modestartups die op zoek zijn naar een leverancier van stoffen op basis van een hennepvezel of gerecycleerd katoen. Ook productiebedrijven die snijafval hebben van bijvoorbeeld outdoortextiel en een manier willen om dat materiaal te gaan upcyclen, gaan daar naar op zoek via het platform. We hebben intussen een vierhonderdtal gebruikers. Zowat 210 bedrijven uit zestien verschillende domeinen – van textielproductie over machineconstructeurs tot financiering en onderzoek- staan met een publiek profiel op het platform, dat Ellie.Connect heet. We werken met een abonnementsformule, afhankelijk van de service die een bedrijf wil. We hebben verschillende pakketten, gaande van DIY, waarbij de klant alles zelf opzoekt, tot automatische trendmonitoring in de mailbox of bredere ondersteuning voor marketing en connectie. Het basispakket is gratis voor wie zich registreert, de toegevoegde diensten zijn betalend.”

Ook Ariadne Innovation zet sterk in op informeren. Hoe pakken jullie dat aan?

“Naast het connectieluik bieden we informatie en inspiratie via Ellie.Talks over topics rond duurzaam textiel en technologie – tracing, RFID-codes, duurzame materialen, recyclagetechnologie… - waarbij we mensen uit de industrie aan het woord laten. Een derde onderdeel van Ariadne Innovation is de Ellie.Boutique. Dat is een hybride booth, een fysieke modulaire stand, die we inzetten om bezoekers op events te sensibiliseren rond duurzaam textiel. De booth kan uitgerust worden met fysieke textielproducten die wanneer ze opgepikt worden via een sensor automatisch informatie genereren op het scherm, rond het product en de productieketen. De bedoeling is om Ellie.Boutique te laten rondreizen langs onderwijsinstellingen, publieke plaatsen of grote bedrijven als sensibiliseringscampagne rond wat circulaire economie of duurzaamheid nu juist is. Vooral scholen, waar je veel jonge mensen ineens kan bereiken, zijn dan een ideale locatie. Door de coronacrisis was alles echter minder toegankelijk en hebben we deze innovatie nog niet sterk kunnen inzetten maar intussen lopen de aanvragen wel binnen. Daar zetten we nu verder op in.”

In 2019 lanceerde je al #hackyourjeans, om spelers samen te brengen rond het upcycled denimgaren van European Spinning Group. Wat is het doel daarvan?

“We willen de textiel- en modeindustrie helpen verduurzamen. Zeker op het vlak van circulaire economie willen we daar een pionier in zijn. #hackyourjeans is een project binnen de ESG, waarbij we een garen ontwikkelden op basis van post-consumertextiel – jeans. Eerst worden alle ritsen, knopen en labels verwijderd, daarna gaat het textiel in de shredder. Van die vezels spint ESG garens. Die worden door andere bedrijven dan weer geweven tot materialen voor schoenen en kleding, tapijten, handdoeken of opnieuw jeans. Als platform houdt #hackyourjeans echter meer in dan de productie van dat gerecycleerd garen. Een vijftal jaar geleden waren er immers heel wat twijfels rond het toepassen van upcycling; over de kwaliteit, inzetbaarheid, milieu-impact van dergelijke garens. Naast puur de productontwikkeling zetten we met #hackyourjeans ook in op co-creatie met designers. Wij leveren als ESG enkel garens, dat is ons eindproduct. Voor #hackyourjeans zijn we aan tafel gaan zitten met productontwikkelaars en ontwerpers om ook met het eindmateriaal aan de slag te gaan, zo doen we aan matchmaking binnen de keten. We werken vaak met studenten of jonge ontwerpers en ontwikkelaars – het is belangrijk om hen aan te spreken omdat het heel erg leeft bij deze nieuwe generatie. Zo ontwikkelden we enkele prototypes die de technische mogelijkheden aan tonen, zoals de circulaire gebreide Anna-sneaker - op basis van gerecycleerd materiaal maar zelf ook opnieuw recycleerbaar. Tot slot heeft #hackyourjeans nog een sensibiliseringsluik waarbij we doorgedreven communiceren over de impact van het product, de toegevoegde waarde van circulaire economie – in dit geval recyclage, wat er slechts een klein onderdeel van is.”

Over European Spinning Group ESG (European Spinning Group, niet te verwarren met Environmental, Social en Governance) is een groep textielbedrijven in het West-Vlaamse Spiere-Helkijn. Het bedrijf werd opgericht in 1972 door André Lietaer als distributiebedrijf Symaco. Zijn zoon Alain Lietaer voegde daar AVS (1979) en Sigma Spinning (1997) aan toe, eigen spinnerijen. Vandaag produceert en distribueert de groep garens voor interieurstoffen, outdoor, kleding en technisch textiel. ESG meldde in 2021 een omzet van 25 miljoen euro en 95 werknemers. Julie Lietaer stapte in 2013 mee in het familiebedrijf als derde generatie en is nu CEO van de groep.

Hoe succesvol is het project?

“Voor ESG is het #hackyourjeans-garen sowieso een nicheproject maar het toont hoe je stappen kunt zetten in de circulaire economie. We zien elk jaar een groei van tweehonderd procent voor dit garen maar het blijft een heel klein onderdeel van onze totale business. We hebben echter tot op vandaag toch al een kleine honderdvijftig ton jeans gerecycleerd, wat niet weinig is voor een nieuw materiaal. De groep afnemers is heel breed en valt binnen alle segmenten van textiel, van kledingproducenten tot matrassenmakers. Belgisch duurzaam jeanslabel HNST is een van de bekendere voorbeelden. De reacties van de eindconsument lijken me – gezien de vervolgorders van onze klanten – tot nog toe positief. Maar het belangrijkste is dat er op deze manier stappen genomen worden in die circulaire economie. Ik geloof dat als de consument de keuze krijgt tussen een duurzaam en niet duurzaam product hij voor de duurzame optie zal gaan bij een vergelijkbare kwaliteit aan een vergelijkbare prijs.”

Zou het verduurzamen niet sneller gaan, mocht het in wetgeving worden gegoten?

“De problematiek over verduurzaming van textiel en mode is complex, het gaat om een systemische verandering. De verantwoordelijkheid ligt maar voor een stuk bij de consument. Professionele eindgebruikers zoals de overheid kunnen daar alvast een voorbeeldrol in spelen door duurzaam in te kopen. Daarnaast zijn er de bedrijven in de productieketen die duurzame keuzes kunnen maken in hun sourcing en manier van produceren. Op de derde plaats is er een rol weggelegd voor de overheid. Ik denk dat de EU al een belangrijke impuls geeft met de Green Deal en het wetgevend kader dat ze errond opbouwen. Ook banken en private-equitybedrijven zijn veel meer dan vroeger bezig met duurzaamheid in het assessment van bepaalde dossiers. De verantwoordelijkheid ligt niet bij een bepaalde speler, maar als elke partij haar verantwoordelijkheid neemt, komen we er wel.”

Was de mode- en textielproducent nog geïnteresseerd in duurzaamheid tijdens de pandemie?

“De pandemie en de recente situatie in Oekraïne - opnieuw een crisis - kan de prioriteit van bedrijven misschien wel even doen verschuiven maar zowel bij de supply chain als de consument dringt de noodzaak van de verduurzaming intussen toch door. Tijdens de crisis hebben bedrijven meer tijd gehad om de opportuniteiten te bekijken - ze willen misschien een voordeel opbouwen binnen een bepaalde niche of hebben hun strategie wat aangepast. Steeds meer bedrijven houden rekening met duurzaamheid, veel meer dan vroeger. Dat voelen we echt in ons netwerk: circulaire economie is niet meer alleen weggelegd voor de pioniers maar wordt echt concreet. Bij Ariadne Innovation zien we dat aan het stijgend aantal vragen van heel traditionele bedrijven die hun eerste duurzame stappen willen zetten en op zoek zijn naar oplossingen. En wat de consument betreft: vooral de jongere generatie wil van elk product – in elke categorie - weten waar het vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Transparantie wordt alsmaar belangrijker. De prijsimpact blijft een belangrijk obstakel bij het maken van de juiste keuze maar het bewustzijn is er al.”