Kabinet komt vanaf juni met tweede steunpakket, ontslagboete wordt geschrapt

Vanaf juni komt de Nederlandse overheid met een tweede steunpakket voor bedrijven die in de problemen zijn als gevolg van de coronacrisis. De exacte invulling van het pakket is nog niet bekend, maar de NOW-regeling behoudt in het pakket in elk geval een centrale rol. Ook is duidelijk dat de ontslagboete, die deel uitmaakte van de oorspronkelijke NOW-regeling, per 1 juni wordt geschrapt. Dat bevestigde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen vrijdag in talkshow Op1.

Het wegstrepen van de ontslagboete betekent dat bedrijven in financiële nood binnenkort werknemers mogen ontslaan en tegelijkertijd overheidssteun kunnen ontvangen. Onder de huidige NOW-regeling worden bedrijven die aanspraak maken op de loonsubsidie voor ontslagen beboet.

"Sommige bedrijven moeten mensen ontslaan om andere banen te kunnen behouden,“ beaamt minister Koolmees in Op1. Om bedrijven die mogelijkheid te geven, wordt de ontslagboete weggestreept. Koolmees: “De vraag is nu: hoe gaan we mensen helpen om een nieuwe baan te vinden?” Volgens de minister zal het kabinet “bedrijven ondersteunen om zo veel mogelijk te investeren in mensen, bijvoorbeeld via scholing, zodat deze in een andere sector aan een baan kunnen komen.”

Werknemersvakbond FNV reageerde vanochtend op de aankondiging. De vakbond vreest voornamelijk baanverliezen. "Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers", aldus Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV, tegenover de NOS. "Werkgevers gaan zich nog meer dan nu berekenend richten op het kortetermijnbelang van hun onderneming. Het samenlevingsbelang van behoud van werkgelegenheid en inkomens staat dan niet meer voorop."

Naast het opheffen van de ontslagboete is duidelijk dat er geen steun zal komen voor bedrijven die bonussen verstrekken aan het management, dividend uitkeren aan aandeelhouders of eigen aandelen kopen. Ministers Koolmees, Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën) buigen zich deze week over de verdere invulling van het pakket. De nieuwe maatregelen moeten eind mei klaarliggen; dan loopt de huidige NOW-regeling af.