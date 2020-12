Kabinet ziet af van versobering steunmaatregelen - trekt 3,7 miljard euro extra uit

Het was al bijna niet denkbaar dat het kabinet de steunmaatregelen af ging bouwen terwijl Nederland in een gedeeltelijke lockdown zit met een stijgend aantal besmettingen, maar nu maakt de overheid ook officieel bekend af te zien van de versobering. In een persbericht op Rijksoverheid meldt het kabinet 3,7 miljard euro extra uit te trekken. Daarmee komen de kosten van het steun- en herstelpakket op ruim 37 miljard euro.

Het kabinet meldt dat er extra tegemoetkoming komt voor bedrijven met hoge omzetverliezen. Het steun- en herstelpakket voor banen en economie wordt ook gedeeltelijk verder uitgebreid. Zo krijgt de TVL (Tegemoetkoming voor Vaste Lasten) een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van de omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70 procent. In de praktijk betekent dit dat bedrijven met de grootste omzetverliezen ook meer subsidie krijgen. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober ingevoerd. De NOW-steunmaatregel zal in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijven aan het niveau van het vierde kwartaal van 2020, in plaats van de afbouw die in eerste instantie werd aangekondigd.

3,7 miljard euro extra voor corona steunmaatregelen

Naast de al bekende steunmaatregelen kondigt het kabinet ook een nieuwe aan: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Met deze steunmaatregel hoopt het kabinet de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen te helpen. De TONK zal lopen via de gemeenten en geldt voor mensen en bedrijven die noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen vanwege inkomstenterugval. Het kabinet geeft het voorbeeld van zelfstandigen die opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Voor de TONK-maatregel wordt minstens 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste halfjaar van 2021.

Met de uitbreiding van het steunpakket hoopt het kabinet zoveel mogelijk baanverlies te kunnen voorkomen.