KaDeWe Group: Focus op luxe warenhuizen en einde van e-commerce activiteiten

Het luxe warenhuisconglomeraat KaDeWe Group zal zich in de toekomst uitsluitend richten op zijn fysieke locaties, de online activiteiten worden niet voortgezet.

Het management van de KaDeWe Group besluit de e-commerce-activiteiten volledig te staken en zich in het kader van de algehele herstructurering te richten op de kernactiviteiten van de warenhuizen, aldus een woordvoerder tegen FashionUnited. Eerder had het Duitse vakblad Textilwirtschaft hierover bericht. De activiteiten kunnen niet winstgevend worden voortgezet, zo is gebleken uit eerdere analyses van interne structuren en processen in het kader van de insolventieprocedure.

Pas eind vorige week werd een contract getekend voor de overname van de bedrijfsactiviteiten van de luxe warenhuizen KaDeWe (Berlijn), Oberpollinger (München) en Alsterhaus (Hamburg) door de Thaise Central Group, waartoe onder meer ook de Selfridges Group behoort met luxe warenhuizen zoals De Bijenkorf in Nederland, Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Brown Thomas in Ierland.

De overname volgde nadat de KaDeWe Group begin dit jaar faillissement moest aanvragen vanwege de noodlijdende Oostenrijkse handelsgroep Signa, die 49,9 procent van de aandelen in het Duitse warenhuisconglomeraat bezat. Kort daarna werd de tot dan toe waarnemend CEO Michael Peterseim vervangen door de herstructureringsexpert Josef Schultheis, die als Chief Restructuring Officer de sanering moet bevorderen.