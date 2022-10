Kamer van Koophandel: aantal marktondernemers in textiel, kleding en schoenen fors gedaald

Het aantal markthandelaren blijft krimpen, dat ziet de Kamer van Koophandel terug in zijn cijfers. Vooral de marktkramen met producten zoals textiel, beddengoed, kleding en schoenen lijken te verdwijnen.

In tien jaar tijd stopten 28 procent van de marktondernemers in textiel, kleding en schoenen ermee, blijkt uit de cijfers. Ook tweedehandsgoederen lijken te verdwijnen. Hier is een daling te zien van 24 procent. Producten als horloges, tuinartikelen, bloemen en planten zijn minder te zien op markten.

De ambulante markt krijgt sinds 2020 klap op klap, zo meldt de NOS. Eerst corona, daarna de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en vervolgens de hoge inflaties.