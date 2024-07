Kan een 'Circulariteitsfonds' van 250 miljoen euro Shein circulair maken?

Het lijkt misschien vreemd om te horen dat ultra fast fashion gigant Shein opschept over circulariteitsmaatregelen: het bedrijf heeft een nieuw 'Circulariteitsfonds' van 200 miljoen euro gelanceerd in de EU en het VK, plus nog eens 50 miljoen euro voor 'bredere ESG-maatregelen', met plannen om in totaal 250 miljoen euro te investeren in circulariteit in de komende vijf jaar. Als hoofdinvesteerder zal het in Singapore gevestigde bedrijf echter ook wereldwijde ondernemingen, financiële instellingen en staatsinvesteringsfondsen uitnodigen om ook kapitaal aan het fonds bij te dragen.

"Shein investeert in initiatieven die Europese en Britse merken, ontwerpers en ambachtslieden in staat stellen om hun bedrijven online en daarbuiten te laten groeien. Het toonaangevende Circulariteitsfonds zal investeren in start-ups en andere bedrijven in de EU en het VK die circulaire oplossingen stimuleren", aldus een persbericht dat dinsdagmiddag werd uitgegeven.

Het fonds zal met name meer Europese en Britse kunstenaars en ontwerpers in staat stellen om deel te nemen aan het Shein X-ontwerpincubatorprogramma, dat opkomende ontwerpers in staat stelt om hun ontwerpen te commercialiseren door samen te werken met Shein op het gebied van productie, marketing en logistiek. Er zal ook ondersteuning worden geboden aan Europese en Britse bedrijven om het marktplatform van Shein te betreden.

Nieuw fonds bouwt voort op bestaande programma's

Het Circulariteitsfonds zal voortbouwen op de bestaande programma's van Shein om onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de circulaire economie te bevorderen en is bedoeld om start-ups en bedrijven in heel Europa en het VK te ondersteunen bij het ontwikkelen van technologieën en oplossingen van de volgende generatie.

De groep noemt innovaties op het gebied van gerecyclede materialen, zoals textiel-naar-textielrecycling, als voorbeeld. Het zal ook aankoopovereenkomsten of commerciële partnerschappen aangaan met ervaren start-ups die al productiecapaciteit hebben voor gerecyclede textiel-naar-textielmaterialen of nieuwe voorkeursvezels.

"Als wereldleider in onze branche heeft Shein zowel de verantwoordelijkheid als de mogelijkheid om innovatie te versnellen die de ecologische voetafdruk van de mode-industrie kan verbeteren. Het Circulariteitsfonds bouwt voort op onze steun aan ondernemers en bedrijven die vooroplopen in innovatie op het gebied van circulaire initiatieven. De focus ligt op het ondersteunen van ondernemerschap en innovatie in de EU en het VK, waar enkele van de meest inspirerende activiteiten op dit gebied plaatsvinden," aldus Donald Tang, CEO van de Shein Group, in het persbericht.

"Naast de financiering van start-ups in een vroeg stadium die nieuwe technologieën onderzoeken, zijn we ook van plan om te investeren in meer ervaren start-ups die hun innovaties hebben gecommercialiseerd en klaar zijn om op te schalen. Gezien de schaal en het bereik kan Shein een katalysator zijn voor de brede acceptatie van deze oplossingen in de industrie," voegde Tang toe.

Het bedrijf benadrukt ook zijn bestaande duurzaamheidsinspanningen, die het Circulariteitsfonds wil ondersteunen: een partnerschap met de in New York gevestigde datamarketer Queen of Raw, bijvoorbeeld, om overtollige stof of deadstock van andere merken te kopen voor gebruik in de productie van nieuwe Shein-kledingstukken.

Shein noemde ook het toegenomen gebruik van cool-transfer denim printtechnologie bij zijn leveranciersbasis, die sterk fixerende inkten gebruikt in plaats van conventionele indigotinten, waardoor 'aanzienlijk minder' water wordt gebruikt. Een ander voorbeeld is een onderzoekssamenwerking met academische instellingen die vorig jaar werd gelanceerd en die zal onderzoeken hoe chemische recycling de commercieel schaalbare productie van gerecyclede polyestervezels kan bereiken. Volgens Shein heeft dit onderzoek al experimenteel gerecycled polyestermateriaal opgeleverd.

Over het algemeen verbergt het fonds nauwelijks waar Shein naar streeft: verder inspelen op de lucratieve Europese en Britse markt en zijn pool van ontwerptalent. In plaats van de productie terug te schroeven en te stoppen met het stimuleren van consumptie met steeds gemakkelijker verkrijgbare stijlen, wil de kledinggigant het geweten van de consument sussen door hen te laten geloven dat ze artikelen kopen die zijn gemaakt van circulaire materialen. Totdat honderd procent textielrecycling mogelijk is, zullen deze maatregelen echter slechts een pleister op de wonde van de snelle mode blijven.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.

FashionUnited NL heeft aanvullende vragen gesteld aan Shein over het circulariteitsfonds, maar tot op heden nog geen antwoord ontvangen.