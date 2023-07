Kering schudt management op: Nieuwe CEO voor Gucci

Het management bij Kering wordt flink opgeschud, zo blijkt uit een persbericht dat de luxe modegroep dinsdag naar buiten bracht. Francesca Bellettini, CEO van Yves Saint Laurent sinds 2013, wordt adjunct-CEO van de groep. Marco Bizzarri, die sinds 2015 aan het roer stond van Gucci als CEO, verlaat het bedrijf in september. Zijn taken worden dan “voor een overgangsperiode” overgenomen door Jean-François Palus, momenteel Managing Director van de Kering Group.

Gucci CEO maakt plaats voor 'nieuw hoofdstuk'

Bizzarri vervult al achttien jaar verschillende leiderschapsrollen bij Kering. Sinds 2012 was hij lid van het uitvoerend comité van het bedrijf. Ook speelde hij een belangrijke rol in de groeistrategie van Gucci. Op 23 september treedt hij officieel af.

Bizzarri's tijdelijke vervanger Palus is gevraagd “Gucci's teams en operaties te versterken terwijl het huis opnieuw invloed en momentum opbouwt, en haar leiderschap en organisatie klaar te stomen voor de toekomst”, aldus het persbericht. Palus zal zijn positie in de Raad van Bestuur van Kering hiervoor opgeven en verhuizen naar Milaan.

François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering, zegt in het persbericht Bizzarri te willen bedanken voor zijn “spectaculaire bijdrage aan het succes van Gucci en van Kering”. “Ik wens hem het allerbeste in zijn toekomstige inspanningen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de veranderingen die we vandaag aankondigen Kering op weg zullen zetten naar succes en winstgevende groei op de lange termijn."

Gucci bevond zich al in een transitiefase sinds het spraakmakende aftreden van creatief directeur Alessandro Michele en de opvolging van Sabato de Sarno, die in september zijn eerste collectie zal onthullen.

Luca Solca, senior research analist, wereldwijde luxegoederen bij Bernstein, vertelt hierover aan WWD: "Kering bevindt zich in een overgangsfase, de herlancering van zijn megamerk Gucci is immers nog in volle gang. Het vertrek van Marco Bizzarri lijkt getimed om volledige zichtbaarheid te geven aan dit 'nieuwe hoofdstuk' (net voor de eerste modeshow van de Sarno in Milaan) en is niet geheel onverwacht. Het wordt hiermee nog belangrijker dat het nieuwe Gucci-team wat gaat scoren om investeerders het vertrouwen te geven dat ze inderdaad op de goede weg zijn.”

Nieuw leiderschap bij Kering

Bellettini zal verder als adjunct-CEO van Kering verantwoordelijk zijn voor de Brand Development van de groep en alle huizen die onder de groep vallen aansturen in hun volgende groeifasen. Alle CEO's van de merken zullen hierbij direct aan haar rapporteren. Naast Gucci en Saint Laurent heeft Kering onder andere de huizen Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato onder haar portfolio.

Bij Yves Saint Laurent zorgde topvrouw Bellettini voor het verzesvoudigen van de inkomsten sinds ze in 2013 bij het merk in dienst trad. Nu ze haar rol als adjunct-CEO van Kering instapt, wordt er voor Yves Saint Laurent een nieuwe management line-up samengesteld. Haar nieuwe verantwoordelijkheden als adjunct-CEO zal Bellettini de komende maanden geleidelijk op zich nemen.

Bellettini is overigens niet de enige nieuwe adjunct-CEO. Jean-Marc Duplaix, sinds 2012 financieel directeur van Kering, wordt als nieuwe adjunct-CEO verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën. Hij zal zich hierbij onder andere focussen op het verbeteren van de efficiëntie binnen de groep.

“[Duplaix] heeft toezicht gehouden op onze transformatie in een geïntegreerde luxegroep en ik reken op hem om discipline en verantwoordelijkheid te blijven inbrengen in de hele organisatie en de voortdurende ontwikkeling van best-in-class praktijken in al onze activiteiten te stimuleren”, zo vertelt Pinault in het persbericht. Hij beschrijft Duplaix verder als zijn ‘rechterhand en dagelijkse sparringpartner’. “Hij zal nu zijn energie richten op het in topvorm brengen van onze grootste troef en daar ben ik hem zeer dankbaar voor."

De vele veranderingen in het management zijn volgens Pinault in gang gezet om te bouwen aan een “robuustere organisatie” met hogere operationele expertise op groepsniveau. Het uiteindelijke doel is hierbij de wereldwijde luxemarkt ‘volledig te kunnen benutten’.