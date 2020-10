Kering weet omzetverlies flink te reduceren in derde kwartaal

Luxe concern Kering heeft de omzet grotendeels zien herstellen in het derde kwartaal, zo blijkt uit het financiële verslag van de groep. Waar in het tweede kwartaal de omzet nog ruim veertig procent onder het niveau van vorig jaar lag, was dit in het derde kwartaal maar 4,3 procent. Al met al behaalde Kering een omzet van 3,7 miljard euro.

Omzet in de eigen winkels lag in totaal op hetzelfde niveau als in het derde kwartaal van 2019. Wel zijn er tussen de regio’s flinke verschillen. In Noord-Amerika en de Asia-Pacific regio steeg de omzet in vergelijking met vorig jaar met 44,1 procent en 18,5 procent. In West-Europa en Japan had de luxe groep echter te lijden onder het gebrek aan toeristen en lag de omzet in het kwartaal nog 41 procent en 22,8 procent lager dan normaal. De omzet in de fysieke eigen winkels mag dan verschillen, maar de online omzet doet het over het algemeen goed zo blijkt uit het kwartaalverslag. Tijdens het derde kwartaal lag deze omzet 101,9 procent hoger dan vorig jaar. Bij de wholesalepartners behaalde Kering 5,2 procent minder omzet.

Wanneer gekeken wordt naar de merken uit het portfolio van Kering valt op dat paradepaardje Gucci te maken heeft met een omzetdaling van 12,1 procent. Volgens Kering heeft het merk last van het gebrek aan toeristen in de landen waarin het is gevestigd. Yves Saint Laurent en Bottega Veneta hebben juist een stijging van 0,8 procent en 17 procent. De overige modehuizen uit het portfolio worden in het verslag samengepakt en behaalden een omzetstijging van 9,3 procent.

Ondanks de daling bij Gucci blijft het merk veruit het meeste geld in het laatje brengen voor Kering - in het derde kwartaal komt het neer op ruim 2 miljard euro. Yves Saint Laurent draagt 510,7 miljoen euro bij en Bottega Veneta 332,5 miljoen euro. De groep ‘overige modehuizen’ waaronder Alexander McQueen en Balenciaga behaalden een omzet van een kleine 700 miljoen euro.