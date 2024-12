Kersverse Mexx-eigenaar HVEG neemt ook W Fashion Groep over

HVEG Fashion Group (HVEG) neemt W Fashion Groep (WFG) uit Maastricht over. Dit meldt een persbericht uit Leusden aan FashionUnited. Met de bekendmaking bevestigt HVEG tevens de voltooiing van de eerder aangekondigde overname van RNF, bekend van het internationale modemerk Mexx, Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam, evenals licenties voor merken als Umbro (Benelux) en Pantofola d’Oro (Benelux en DACH). Deze eerdere overname was in afwachting van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

WFG is een producent en distributeur van kleding, accessoires en merchandise, gespecialiseerd in private label-concepten en licentieproducten opgericht in 2009 door Thierry Gilissen. Het bedrijf biedt een breed assortiment aan sport- en vrijetijdskleding voor alle leeftijden, met aandacht voor maatwerk en hoogwaardige kwaliteit tegen scherpe prijzen. Vanuit Maastricht bedient W Fashion warenhuizen en retailketens in Europa, ondersteund door een netwerk van leveranciers in Azië.

De overname van WFG is onderdeel van een bredere groeistrategie van HVEG. De integratie van WFG binnen HVEG biedt beide bedrijven de mogelijkheid om van elkaars kennis en ervaring te profiteren en zo een nog sterkere speler op de Europese modemarkt te worden. Mike van Snek, CEO van HVEG, vult aan: "Onze strategie is erop gericht om onze bedrijfsactiviteiten verder te diversifiëren, zodat we een solide groep van unieke businessunits vormen, ieder met een eigen product- of merkfocus. Hiermee kunnen we optimaal inspelen op de continue veranderingen waarmee we worden geconfronteerd. Op deze wijze kunnen wij als one-stop-shop nog beter tegemoetkomen aan de behoeften van onze internationale key accounts.”

HVEG: eigenaar van zowel RNF als WFG

Eerder RNF, nu WFG: HVEG blijft uitbreiden. Het persbericht van HVEG geeft inzicht in de visie van de twee strategische overnames: “Na de overnames zullen WFG en RNF als onafhankelijke businessunits binnen HVEG blijven opereren. Beide modebedrijven behouden hun eigen marktbenadering en organisatie, maar profiteren van de aanwezige expertise binnen HVEG om gezamenlijk sterker te worden.”

HVEG bestaat uit een aantal gerenommeerde Nederlandse en Duitse mode- en accessoiresbedrijven. In opdracht van klanten ontwerpt, ontwikkelt en produceert de groep private-labelmode voor dames, heren, kinderen, baby’s en accessoires. Daarnaast voert zij een aantal merken, waaronder MAGIC Bodyfashion, Sassa, Bamboo Basics en Brams Paris. De missie van HVEG is om zijn klanten te ontzorgen door betaalbare mode op een duurzamere wijze te ontwikkelen.

Volgens HVEG komt door deze strategische uitbreidingen de gecombineerde omzet in 2024 uit op circa 315 miljoen euro en telt HVEG ongeveer 600 medewerkers.