Kidiliz : 900 ontslagen in Franse tak Kidiliz door combinatie van meerdere overnamepartijen

Saint-Etienne - Ongeveer 900 Franse werknemers van Kidiliz (Chipie, Catimini…) zullen na de overname worden ontslagen melden bronnen aan het Franse persbureau AFP deze week.

Ongeveer 350 van de bijna 1.500 werknemers die de distributeur van kinderkleding in Frankrijk had (waaronder 1.250 vaste contracten), worden overgenomen dankzij de zeven gecombineerde overnamebiedingen die deze week door de Parijse handelsrechtbank zijn goedgekeurd.

Ook de buitenlandse dochterondernemingen van Kidiliz zijn niet veilig

Ook in de buitenlandse tak van de kinderkledinggigant staan talloze banen op het spel. De surseance van betaling, die op 10 september in Parijs werd verleend, is reeds uitgebreid tot de Duitse en Nederlandse dochterondernemingen (beide opgeheven), alsook tot die in Italië, België en Luxemburg, waarvoor een nieuwe uitspraak wordt verwacht op 1 december. De groep heeft ook nog locaties in Spanje, Engeland, Zwitserland, China, Portugal en de Verenigde Staten.

De belangrijkste overnamepartij is kinderkledingspecialist ID Kids, geïnteresseerd in de merken Catimini en Absorba, die 227 medewerkers overneemt. “Na de tweede lockdown werd het overnamebod minder ten opzichte van het eerste voorstel, die voorzag in de overname van 615 personen”, legt Patrick Puy, CEO van ID Kids, uit. Het Franse bedrijf Children Worldwide Fashion (CWF), dat gespecialiseerd is in het beheer van licenties in de kledingsector, neemt 87 mensen over.

“De PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi, plan om banen te besparen, red.) is ondertekend door de vier vakbonden omdat we vooruitgang hebben geboekt in termen van budget, externe financiering en steunmaatregelen door middel van onderhandelingen, mobilisatie van werknemers, onze vele acties”, zo meldde dinsdagavond de vakbond van de Franse werknemers van de groep.

“Kidiliz heeft geleden onder een organisatie die is opgebouwd door externe groeioperaties, niet noodzakelijkerwijs door organisatorische optimalisatie, maar ook een opeenvolging van economische crisissen, gele hesjes, sociale mobilisatie op het gebied van pensioenen, klimaatrisico’s…”, vertelde Delphine Caramalli, de advocaat van de groep, onlangs aan AFP.

De situatie van het bedrijf dat in 1962 in Saint-Chamond (Loire) werd opgericht door Roger Zannier, gedurende twee jaar in het bezit van het Chinese bedrijf Semir, was al voor de gezondheidscrisis erg verslechterd.(AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.