Klarna komt met eigen netwerk voor retail media

Klarna, het AI-aangedreven wereldwijde betaalnetwerk en shopping assistent, breidt zijn groeimogelijkheden voor retailers uit om hen te helpen hun publiek ‘op effectievere manieren’ te bereiken en de winkelervaring voor consumenten te verbeteren.

Klarna’s nieuwe marketing- en advertentieoplossingen zijn ontworpen om nieuwe inkomstenkanalen te openen voor grote en kleine retailers, vooral in tijden waarin ze op zoek zijn naar extra ondersteuning om hun bedrijf te laten groeien, traffic te genereren en de omzet te verhogen.

De Ads Manager was al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar wordt nu ook uitgerold in het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Het platform biedt merken een eenvoudigere en efficiëntere manier om te adverteren, zo staat in het persbericht. Van het maken van advertenties en het targeten van doelgroepen tot in-platform rapportage voor campagne-optimalisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van door consumenten gedeelde informatie zodat ze een meer gepersonaliseerde winkelervaring krijgen.

In tegenstelling tot platforms zoals Google en Facebook, waar de intentie van consumenten gericht is op algemene zoekopdrachten, interactie met vrienden, het luisteren naar muziek of het vinden van een baan, is de intentie van consumenten op Klarna gericht op winkelen, waardoor de Ads Manager ‘een zeer effectief platform’ is voor retailers om shoppers te bereiken op het moment van een aankoop.

Bovendien leiden advertenties van winkeliers op Klarna, in tegenstelling tot marktplaatsen als Amazon, het verkeer en de betrokkenheid direct terug naar de winkelier, zonder bemiddeling tussen het merk en de consument. Retailers in de Verenigde Staten die advertenties van Klarna gebruiken, hebben click-through rates gezien die tot 25 keer hoger liggen dan de gemiddelde in de sector, aldus het wereldwijde betaalnetwerk.

Ads Manager zal de komende maanden op alle wereldwijde markten van Klarna worden uitgerold.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.