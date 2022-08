Kleding- en schoenenwinkels behalen flinke omzetplus in tweede kwartaal

Kleding- en schoenenwinkels hebben in het tweede kwartaal van 2022 een flinke omzetplus behaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar de gehele detailhandel maar een plus van 3 procent behaalde, was dit bij kleding- en schoenenwinkels 19,5 en 16 procent.

Ook het volume dat werd verkocht pluste flink bij de twee sectoren. Bij kledingwinkels lag het volume 16,8 procent hoger en bij schoenen en lederwarenwinkels 11,2 procent.

Het CBS plaatst echter een kanttekening bij de algemene groei van de detailhandel in het tweede kwartaal. De omzetstijging in de sector heeft namelijk te maken met hogere prijzen, want het volume nam juist af met 3 procent.