Kleding- en schoenenwinkels zetten meer om in derde kwartaal

Winkels in schoenen en lederwaren en kledingwinkels hebben in het derde kwartaal de hoogste omzetgroei behaald. Waar de detailhandel in het geheel een groei van 3 procent liet zien, lag dit bij de modewinkels een stuk hoger in het kwartaal, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij kledingwinkels was een groei van 12,5 procent te zien en bij schoenenwinkels 7,1 procent.

Ook het volume van de verkopen steeg flink in het kwartaal bij de modehandelaren. Bij kledingwinkels lag het volume 10,5 procent hoger dan een jaar eerder. Bij winkels in schoenen en lederwaren lag het volume 9,1 procent hoger.

Zoals eerder al werd opgemerkt door de CBS, neemt de groei van internetverkopen af. In het derde kwartaal was de internetomzet van de detailhandel maar 10 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de laagste omzetgroei in zeven jaar tijd. Ook namen de internetverkopen in het eerste jaar van de pandemie sterk toe.