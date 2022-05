Kleding- en schoenwinkels zetten opnieuw fors meer om

Kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren hebben opnieuw fors meer omgezet in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar hadden deze winkels juist te maken met restricties op het fysieke winkelen in april. De detailhandel in zijn geheel heeft in april 8,1 procent meer omgezet dan in april 2021, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gehele non-foodsector, die over het algemeen te maken had met beperkingen in april 2021, zag een omzetplus van 21,1 procent gedurende de maand dit jaar. Bij de foodsector groeide de omzet met 1,4 procent. Online werd er juist 19,1 procent minder omzet behaald.

Bij kledingwinkels lag de omzet in april 61 procent hoger dan vorig jaar april. Bij winkels in schoenen en lederwaren was dit 57,6 procent.