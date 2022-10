Kledingarbeiders onthullen in nieuw rapport verslechtering van mensenrechtenkwesties

In een nieuw rapport van het Business & Human Rights Resource Centre (BHHRC) wordt de aandacht gevestigd op meldingen over het tegenwerken van vakbonden en mensenrechtenschendingen. Dit zijn zaken waar kledingarbeiders bij de leveranciers van een aantal globale moderetailers het slachtoffer van zijn geworden.

Als onderdeel van het rapport heeft de organisatie 24 vakbondsleiders geïnterviewd en 124 vakbondsactivisten en activisten op het gebied van arbeid ondervraagd in Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië en Sri Lanka.

Volgens het rapport zijn er beschuldigingen bij 13 fabrieken die leveren of hebben geleverd aan ten minste 15 internationale modemerken, waaronder Adidas, Bestseller, C&A, H&M, Hugo Boss, J. Crew, Mango, Next, Primark en Under Armour.

De respondenten zeggen dat zij nog steeds te maken hebben met discriminatie, bedreigingen, geweld, valse beschuldigingen en arrestaties, waarbij veel van de fabrieken blijkbaar covid-19 gebruiken als middel om alle pogingen tot collectieve acties de kop in te drukken.

Toename van intimidatie en gendergerelateerd geweld

Ongeveer 61 procent van de respondenten van de enquête meldt dat de situatie op het gebied van vrijheid om als groep bijeen te komen en collectief te onderhandelingen sinds de pandemie is ‘verslechterd’.

Daarnaast heeft bijna de helft van de ondervraagden een toename gezien van zaken als intimidatie en pesterijen van vakbondsleden.

De BHHRC zegt dat de onderdrukking van vakbondsrechten, die in het begin van de pandemie een hoge vlucht had genomen, nu ‘de norm’ is geworden, met ‘verwoestende gevolgen voor werknemers in de kledingindustrie’.

Er wordt opgemerkt op dat vrouwelijke werknemers zonder de juiste mate van bescherming worden geconfronteerd met dalende lonen, onzekere arbeidsomstandigheden, langere werktijden en misbruik op de fabrieksvloer.

Dit wordt weerspiegeld in de verzamelde gegevens, waaruit blijkt dat 30 procent van de respondenten heeft gemeld dat er een toename van gendergerelateerd geweld is.

Meer dan de helft heeft gemeld dat er een toename is van gevallen waarbij het loon niet wordt uitbetaald, ook niet als er sprake is van ontslag, als gevolg van de beperking van vakbondsrechten.

In een persbericht dat bij het rapport hoort, roept de BHHRC overheden, merken en leveranciers op om in actie te komen en ervoor te zorgen dat het recht op vrijheid van vereniging in de hele toeleveringsketen wordt beschermd.

De organisatie voegt eraan toe dat de gegevens aantonen dat er behoefte is aan de invoering van verplichte kaders voor ‘due diligence’ op het gebied van mensenrechten en een proactieve betrokkenheid van merken bij leveranciers.

De organisatie concludeert: "Merken en leveranciers worden aangemoedigd om te goeder trouw een dialoog aan te gaan met werknemers en hun vertegenwoordigers door middel van collectieve onderhandelingen en bindende overeenkomsten tussen de belangrijkste belanghebbenden."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.