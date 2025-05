Franse kledingsector waarschuwt: Oneerlijke concurrentie ondermijnt voortbestaan

Hoewel de cijfers positief lijken, is de Franse kledingmarkt allesbehalve stabiel. Dat zegt Yohann Petiot, directeur van de Alliance du Commerce – de Franse belangenorganisatie voor de moderetail – in reactie op de recent gemelde omzetstijging in winkels. De sector worstelt met problemen die wereldwijd spelen, ook in landen als Nederland en Duitsland: oneerlijke concurrentie van fastfashionplatforms zoals Shein en Temu.

In april noteerden de kledingmerken die lid zijn van het Panel Retail Int. een omzetstijging in de winkel van 4,6 procent ten opzichte van april 2024. De periode die dit jaar in aanmerking is genomen, telt echter een dag meer (26 werkdagen) dan die van vorig jaar (25 werkdagen). Wanneer deze kalendereffecten worden gecorrigeerd, blijft de omzet van kledingwinkels voor de maand april uiteindelijk stabiel.

“Deze constatering herinnert eraan hoe fragiel de activiteit blijft en hoe weinig dynamisch de consumptie is in een zeer onzekere economische en geopolitieke context”, aldus Yohann Petiot in een persbericht. De aankondigingen van liquidaties stapelen zich op met de merken Kaporal, Café Coton en het eens populaire merk Jennyfer.

In Frankrijk wordt op 2 juni in de Senaat een ongekend wetsvoorstel bestudeerd, de zogenaamde anti-fast fashion wet. Deze is met name gericht op ultra fast fashion platforms zoals Shein en Temu.

Herstel van een eerlijke concurrentie

De directeur van de Alliance du Commerce vraagt om een ‘krachtige reactie van de regering’. Volgens hem is het dringend noodzakelijk om een eerlijke concurrentie tussen de spelers op de markt te herstellen. Verwijzend naar Chinese e-commerce sites zoals Temu en Shein, hekelt hij de financiële voordelen waarvan de extra-Europese platforms profiteren en eist hij dat de douanecontroles en sancties worden aangescherpt om de veiligheid van de producten voor de Franse consumenten te waarborgen.

“De platforms die de Franse en Europese regelgeving niet naleven, moeten worden verwijderd. Het gaat om het overleven van onze bedrijven, hun vermogen om te investeren, aan te werven en onze gebieden nieuw leven in te blazen”, aldus Yohann Petiot.

In detail merken we op dat de merken die gevestigd zijn in de commerciële zones (ZAC) en de retailparken een mooie prestatie neerzetten (plus 8,9 procent van hun omzet), net als de winkels in het stadscentrum (plus 4,3 procent).

Datzelfde geldt niet voor de winkelcentra. Of ze zich nu in de stad of aan de rand bevinden, hun omzet daalt in de maand april, met een nul- of lage groei: plus 0,8 procent voor de centra in de stad en plus/min 0 procent voor de centra aan de rand.

Ten slotte laten de outlets een groei zien van 2,3 procent.