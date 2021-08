Kledingverhuurbedrijf Spinning Closet gaat verder onder Masterpiece

Spinning Closet en Masterpiece bundelen de krachten, zo melden de oprichter van Masterpiece in een persbericht. Spinning Closet zet de verhuuractiviteiten door onder de naam Masterpiece.

Spinning Closet moest haar verhuuractiviteiten eind 2020 staken vanwege ander andere de coronacrisis. Ook voor Masterpiece was de coronacrisis in eerste instantie een lastige periode, aldus Lieke van Schouwenburg en Suzanne Vermet-Reijgersberg in het persbericht. “Toch zijn we altijd in de verhuurmarkt blijven geloven. Door een aantal slimme aanpassingen aan ons businessmodel wisten we relevant te blijven en zijn we blijven groeien, ook tijdens de lockdowns. We zijn trots dat we onze krachten met die van Spinning Closet kunnen bundelen en Masterpiece op deze manier nog groter kunnen maken.”

Spinning Closet was een Amsterdamse start-up die zich specialiseerde in de verhuur van luxe modemerken. Het Haagse Masterpiece begon in 2019 als een traditionele kledingbibliotheek, maar transformeerde in coronatijd tot platform.