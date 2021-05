Kledingwinkels zetten 75 procent meer om in april, 21 procent groei bij schoenwinkels

De maand april betekende voor de gehele detailhandel een groei van 10 procent in vergelijking met april vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren zijn nog grotere stijgingen te zien, maar door het enorme verlies vorig jaar ligt de omzet nog steeds onder het niveau van voor de pandemie.

De omzetgroei bij kledingwinkels kwam neer op 75,9 procent, aldus het CBS. Bij winkels in schoenen en lederwaren was dit 21 procent. De modesector zet in vergelijking met andere branches de sterkste omzetgroei neer in april.

De online omzet van de gehele detailhandel steeg in de maand met 18,6 procent. Daarnaast schrijft het CBS dat de omzet van de sector in vergelijking met april 2019, dus voor de pandemie, 8,5 procent hoger ligt.