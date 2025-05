La Perla gered: Investeerder waarborgt productie en banen

Het wachten bij La Perla is voorbij. Zoals het Italiaanse Ministerie van Ondernemen en Made in Italy (Mimit) vandaag bekendmaakte, is er een investeerder gevonden voor het Italiaanse lingeriemerk. Hiermee moeten de productie en werkgelegenheid worden veiliggesteld en moet het traditionele merk naar een nieuwe toekomst worden geleid. De nieuwe industriële speler en het bijbehorende plan worden op 10 juni gepresenteerd aan Mimit, de vakbonden en de lokale overheden.

De rechtbank van Bologna heeft La Perla Manufacturing Srl vorig jaar insolvent verklaard. De deadline voor het uitbrengen van een bindend bod op de activa van La Perla was 14 mei om 12.00 uur. Op dat moment eindigde de officiële aanbiedingsperiode.

"La Perla is gered! We zijn bereid dit symbool van Made in Italy toe te vertrouwen aan een industriële speler die garant staat voor het merk, de productielocatie en alle 210 medewerkers – plus 40 nieuwe banen. Een buitengewoon resultaat, het resultaat van een geweldige teaminspanning," aldus senator Adolfo Urso, minister van Ondernemen en Made in Italy. De verklaring werd afgelegd tijdens een bijeenkomst op het terrein van La Perla in Bologna, waarbij ook werknemers, lokale overheden en vakbondsorganisaties aanwezig waren.

40 nieuwe banen gepland

Tijdens de bijeenkomst sprak Urso zijn dank uit aan staatssecretaris Fausta Bergamotto, verantwoordelijk voor bedrijfscrises, evenals aan de Italiaanse en Engelse insolventiebeheerders, de commissarissen en het personeel van Mimit. Hij benadrukte dat de nieuwe industriële speler op 10 juni officieel op het ministerie zal worden voorgesteld.

Totdat de overdracht aan de nieuwe koper is afgerond, wordt in samenwerking met het Ministerie van Arbeid gewerkt aan een regeling voor de verlenging van het werkloosheidsfonds. Het is de bedoeling dat deze maatregel wordt opgenomen in een toekomstig wetsvoorstel.

"Een belangrijk element van het project is de wens om de productielocatie in Bologna te behouden, nieuw leven in te blazen en geleidelijk te heractiveren als productiecentrum van het merk. Een beslissing die, afgezien van de symbolische waarde, duidelijk de strategie onderstreept om Made in Italy als kenmerk van het merk te versterken," vervolgde Urso.

Borduurwerk Credits: La Perla, via Facebook