Laagste aantal faillissementen ooit sinds begin metingen

Nederland kende in april het laagste faillissementen sinds het begin van de metingen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werden er 109 bedrijven failliet verklaard in de maand april, 71 minder dan in maart.

Het CBS startte in 1981 met de metingen op het gebied van het aantal faillissementen per maand. In 41 jaar tijd was het aantal faillissementen gemeten per maand niet zo laag. In de bedrijfstak ‘handel’ werden de meeste faillissementen uitgesproken, namelijkl 25. De bedrijfstak heeft echter wel de meeste bedrijven van alle bedrijfstakken. Relatief gezien werden in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.

Experts vrezen al langer voor een faillissementsgolf bij het aflopen van de corona steunmaatregelen. Dit jaar moet weer normaal belasting betaald worden en moeten ondernemers hun schulden terug gaan betalen. Of er ook werkelijk een faillissementsgolf komt moet nog blijken.