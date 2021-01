Levi’s duikt het rood in tijdens boekjaar 2020, omzetverlies van 23 procent

Levi Strauss & Co. heeft het boekjaar afgesloten met een omzetverlies van 23 procent, zo blijkt uit een persbericht. In het vierde kwartaal kreeg het bedrijf een zetje met een omzetverlies van 12 procent zo blijkt uit het financiële verslag.

De omzet kwam aan het einde van het boekjaar neer op 4,4 miljard dollar, omgerekend 3,6 miljard euro. Levi Strauss & Co. dook ook in het rood tijdens het boekjaar. Het netto resultaat werd omgebogen van 395 miljard dollar naar een verlies van 127 miljoen dollar (104,9 miljoen euro).

In het vierde kwartaal van het boekjaar kwam de omzet van Levi’s neer op 1,3 miljard dollar (1 miljard euro) door een daling van 12 procent. In Azië kreeg Levi’s in het kwartaal met de grootste daling te maken, namelijk 14 procent. Amerika volgt met een afname van 12 procent en de omzet daalde in Europa met 9 procent. Amerika blijft de grootste afzetmarkt voor Levi’s als gekeken wordt naar de omzet die er behaald wordt. Amerika leverde ondanks de daling nog 767 miljoen dollar (633 miljoen euro) op. Europa staat op de tweede plaats met een omzet van 403 miljoen dollar (332 miljoen euro) en Azië zorgt voor een omzet van 215 miljoen dollar (177,5 miljoen euro).