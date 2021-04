Levi’s totale netto-omzet daalt, maar stijgt digitaal met 41 procent

Levi Strauss & Co maakte 8 april 2021 middernacht zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2021 bekend. De totale netto-omzet van het bedrijf daalde met 13 procent naar 1,3 miljard dollar, omgerekend 1 miljard euro. De wereldwijde digitale netto-omzet groeide daarentegen met 41 procent, vergeleken met dezelfde periode in het jaar 2020, zo is te lezen in het financieel rapport.

De daling van de netto-omzet is volgens het bedrijf te wijten aan de gevolgen van het coronavirus. De aanhoudende winkelsluitingen gedurende delen van het kwartaal in bepaalde markten waren van sterke invloed. Daarnaast was Black Friday geen onderdeel van het eerste kwartaal in 2021, terwijl dat in het eerste kwartaal van 2020 wel het geval was.

De groei, zo’n 41 procent, van de wereldwijde digitale netto-omzet heeft het bedrijf te danken aan de e-commerce sites van het bedrijf en de online activiteiten van zijn pure-play- en traditionele groothandel klanten. De wereldwijde digitale netto-omzet van het eerste kwartaal (2021) omvat ongeveer 26 procent van het totale netto-omzet. Vorig jaar omvatte dat 16 procent.

De netto-inkomen van het eerste kwartaal 2021 bedraagt 143 miljoen dollar, omgerekend 120 miljoen euro. Vorig jaar was dat 153 miljoen dollar (bijna 129 miljoen euro).

Chip Bergh, CEO van Levi Strauss & Co in het financieel rapport: “We zijn het jaar sterk begonnen en hebben onze interne verwachtingen overtroffen, ook al hebben we vorig jaar een bijzonder goed kwartaal achter de rug. Onze sterke resultaten dit kwartaal werden gedreven door het snelle herstel van ons bedrijf, waar we onze focus op de prioriteiten niet uit het oog verloren. Dit leidde tot buitenmaatse prestaties. We blijven steunen op onze strategieën, terwijl we toch voorzichtig te werk gaan om de aanhoudende onzekerheid het hoofd te bieden, vooral in Europa. De uitrol van vaccins blijft voortduren en de opwinding van de consument keert terug. Dat geeft me vertrouwen dat we uit de pandemie zullen komen als een sterker bedrijf.”

Netto-omzet in Europa daalt met 16 procent

De netto-omzet in Europa is met 16 procent gedaald als gevolg van de coronamaatregelen waarbij winkels de deuren moesten sluiten. De netto-omzet bedraagt een bedrag van 429 miljoen dollar, omgerekend bijna 361 miljoen euro. Gedurende het eerste kwartaal van 2021 werd ongeveer één derde van de winkels gesloten. Echter was de verkoop bij winkels met minder sluitingsbeperinkingen in Europa wel sterk. Door de sluiting van winkels kenden de e-commerce-activiteiten en de bredere digitale voetafdruk van het bedrijf in Europa een sterke groei tijdens het eerste kwartaal van 2021: 35 procent en 73 procent.