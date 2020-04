Levi Strauss & Co. behaalt omzetstijging van 5 procent in eerste kwartaal

Levi Strauss heeft in de eerste drie maanden van het financiële jaar een omzet van 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) behaald. De omzet werd behaald door een toename van 5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal in het voorgaande boekjaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het netto inkomen van het Amerikaanse bedrijf steeg met 4 procent in het kwartaal.

Zoals vele andere bedrijven stipt ook Levi Strauss & Co. de pandemie aan in het financiële verslag. CEO Chip Bergh noemt dat het bedrijf een sterk managementteam heeft dat niet bang is om actie te ondernemen. Daarnaast benadrukt hij dat het bedrijf al 167 jaar bestaat en daardoor meerdere wereldoorlogen, de grieppandemie in 1918, aardbevingen en De Grote Depressie heeft overleefd. “Ik geloof dat het karakter van het bedrijf naar voren komt in tijdens van crisis en zoals we in het verleden ook hebben gedaan zullen we door deze crisis navigeren door middel van onze sterke kanten en het grijpen van kansen die zorgen dat we zullen excelleren op de lange termijn,” aldus Bergh in het verslag.

Levi Strauss & Co. behaalde in het eerste kwartaal een omzetplus in Amerika en Europa, maar zag de omzet licht afnemen in Azië. In Azië daalde de omzet met twee procent. In Europa nam de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal toe met 10 procent en in Amerika met 4 procent.