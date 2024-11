London Fashion Week verbiedt exotische huiden op de catwalk

London Fashion Week (LFW) introduceert vanaf het komende seizoen een verbod op exotische huiden, waaronder krokodillen-, slangen- en andere dierlijke huiden. Dit besluit volgt op het eerdere verbod op bont, dat vorig jaar werd ingevoerd. De British Fashion Council (BFC) maakte deze wijziging deze week officieel bekend in het Britse parlement, onder leiding van David Leigh-Pemberton, zo meldt Business of Fashion. Het verbod op exotische huiden maakt onderdeel uit van het bredere “Positive Fashion Initiative” van de BFC. Dit initiatief richt zich op het verduurzamen van de mode-industrie.

Het nieuwe verbod is een directe reactie op de groeiende druk van dierenrechtenactivisten, die al jarenlang wereldwijd protesteren tegen het gebruik van dierlijke materialen in de mode. Deze stap vormt een belangrijke uitbreiding van de strijd tegen het gebruik van dierlijke producten in de mode-industrie. De BFC richt zich nu specifiek op exotische lederen producten, een keuze die wordt ondersteund door belangrijke dierenwelzijnsorganisaties zoals PETA. Ingrid Newkirk, oprichter van PETA, verklaarde vorig jaar de overwinning in de strijd tegen bont en gaf aan dat de focus zich nu zal verplaatsen naar andere dierlijke materialen, zoals leer, wol en dons.

LFW sluit zich hiermee aan bij een bredere verschuiving naar een duurzamere mode-industrie. Modehoofdsteden zoals Kopenhagen en Seoul hebben al stappen gezet door bont en leer van de catwalk te verbannen. Londen lijkt nu de leiding te nemen in de strijd tegen exotische huiden, waarmee de stad haar positie als modehoofdstad met een focus op duurzaamheid verder verstevigt. Andere modehoofdsteden worden uitgedaagd om deze ethische veranderingen te omarmen en hun eigen benaderingen van duurzaamheid te heroverwegen.

In de afgelopen jaren hebben steeds meer modehuizen het gebruik van dierlijke materialen in hun collecties verboden. Zo kondigde het Britse modehuis Burberry in 2022 aan geen exotische huiden en bont meer te gebruiken. Dit weerspiegelt de veranderende voorkeuren van consumenten, die steeds meer waarde hechten aan ethiek en duurzaamheid. Voor merken die deelnemen aan London Fashion Week wordt het dan ook steeds belangrijker om in te spelen op deze verschuivingen in de markt en zich aan te passen aan de groeiende vraag naar verantwoorde mode.