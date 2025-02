Longchamp omzet stijgt met 20 procent in 2024 en vestigt nieuw record

Het Franse luxe mode- en accessoiremerk Longchamp heeft een omzetgroei van 20 procent gerapporteerd in 2024. Het is een nieuw record voor het onafhankelijke merk, dat al vier generaties lang in handen is van en wordt gerund door de familie Cassegrain.

Longchamp noteerde groei in elke regio en elk distributienetwerk, met "opmerkelijke stijgingen" in Europa (33 procent), de VS (27 procent) en Zuid-Korea (93 procent). Het Franse merk deed het ook goed in het Midden-Oosten, waar het vier nieuwe winkels heeft geopend.

In 2024 realiseerde Longchamp 19 procent van zijn omzet in Frankrijk, 35 procent in de rest van Europa en het Midden-Oosten, 13 procent in Noord- en Zuid-Amerika en 34 procent in Azië-Pacific. Deze groei maakte de creatie van 800 nieuwe banen in twee jaar tijd mogelijk, waarvan de helft in Frankrijk.

Naast het succes in de winkels, het merk heeft wereldwijd 354 eigen verkooppunten, heeft Longchamp een aanzienlijke groei van de online verkoop gemeld. De online omzet steeg in 2024 met 30 procent, een verdubbeling van de groei in de afgelopen twee jaar. Deze groei volgt op een uitgebreide herziening van het e-commerceplatform in 2023. De website ontvangt maandelijks meer dan vijf miljoen bezoekers.

Het luxelabel heeft de afgelopen jaren ook fors geïnvesteerd in zijn fysieke winkels en heeft tussen 2022 en 2024 ongeveer 300 verkooppunten gerenoveerd. Deze renovaties hebben een nieuw concept geïntroduceerd, geïnspireerd door de eclectische geest van een Parijs appartement, waardoor het merk zijn collectie kan verrijken en presenteren te midden van hedendaagse kunst en meubels. In de afgelopen drie jaar heeft Longchamp zo'n 200 nieuwe werken verworven van ongeveer 60 verschillende kunstenaars, met een bijzondere focus op jonge en opkomende vrouwelijke talenten.

Longchamp heeft ook duurzaamheid en vakmanschap centraal gesteld in zijn bedrijfsvoering. In 2024 kreeg 88 procent van het leer dat in de producten wordt gebruikt het 'Gold'-label, het huidige hoogste certificeringsniveau, en alle leerlooierijen die door Longchamp worden gebruikt, worden gecontroleerd door de Leather Working Group.

Bovendien heeft de belangrijkste productiefaciliteit van het merk in Segré, Frankrijk, zijn CO2-uitstoot in 10 jaar tijd met 90 procent verminderd. De laatste fase van het programma zal dit jaar worden afgerond en wordt momenteel uitgerold naar de andere locaties van het merk.