LuisaViaRoma overweegt gerechtelijke reorganisatie

De moeilijke periode van online retailer LuisaViaRoma mondt mogelijk uit in een gerechtelijke reorganisatie. Volgens de Milanese krant Mffashion, die juridische documenten raadpleegde, heeft het bedrijf een bekend advocatenkantoor in Milaan ingeschakeld. Dit kantoor moet de "bevestiging en/of wijziging van de beschermende maatregelen en, indien nodig, het nemen van voorlopige maatregelen" waarborgen. FashionUnited heeft contact opgenomen met het bedrijf voor een reactie.

Enkele weken geleden werd de sluiting van het kantoor in Milaan aangekondigd

Eind juli leidden de moeilijkheden bij LuisaViaRoma ertoe dat het bedrijf ook het partnerprogramma opschortte.

"LuisaViaRoma maakt een moeilijke tijd door en we hebben besloten ons partnerprogramma tijdelijk op te schorten vanaf 31 juli 2025. De opschorting maakt deel uit van een strategische heroriëntatie ter ondersteuning van toekomstige groei. Deze beslissing komt op een moment van grote verandering voor LuisaViaRoma. We maken ingrijpende veranderingen door die binnenkort zichtbaar zullen zijn in de ervaring en het aanbod voor onze klanten. Deze ontwikkelingen geven vorm aan het volgende hoofdstuk van LuisaViaRoma en we geloven dat ze in de toekomst ook nieuwe kansen zullen creëren voor onze partners."

Na de aankondiging van de sluiting van het kantoor in Milaan en na een ontmoeting met de vakbonden op 23 juli, die "verre van voldeed aan de eisen van de werknemersvertegenwoordigers", aldus Yuri Vigiani van Filcams Cgil Florence tegen FashionUnited, zet het bedrijf het herstructureringsplan voort.

LuisaViaRoma vierde iets meer dan een jaar geleden, in april 2024, de opening van het nieuwe hoofdkantoor in het hart van Milaan, in de Via Spadari. "De keuze voor Milaan als locatie voor de ruimte onderstreept de expansiestrategie van LuisaViaRoma, die zich nu uitstrekt over een multifunctionele ruimte van 500 vierkante meter, die de esthetiek van de prestigieuze online moderetailer belichaamt", benadrukte het bedrijf in een verklaring.

In oktober 2021 sloot Luisa Via Roma spa de overname en kapitaalverhoging af met Style Capital, het in Milaan gevestigde private-equityfonds, gespecialiseerd in mode- en lifestylemerken.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst investeerde Style Capital een totaalbedrag van 130 miljoen euro in het bedrijf, waarvan een aanzienlijk deel via een kapitaalverhoging. "Het nieuwe kapitaal zal de aanhoudende en snelle groei van Luisa Via Roma in de belangrijkste markten en de internationale expansieplannen financieren. Andrea Panconesi blijft voorzitter van de raad van bestuur en behoudt een belang van 60% in het kapitaal. In het door Style Capital gecontroleerde fonds hebben ook enkele vooraanstaande families met een belangrijke ondernemerstraditie in de mode- en luxesector geïnvesteerd. Dit bewijst eens te meer dat het gaat om een systematische operatie ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van een toonbeeld van 'Made in Italy'", aldus een verklaring uit oktober 2021.

De belangrijkste winkel in Florence werd in 1929 opgericht door de familie Panconesi.

Met een pioniersaanpak presenteerde de retailer begin jaren 2000 de e-commerce website. Dit digitale platform is ontworpen om luxe mode toegankelijk te maken door e-commerce te combineren met een hypermodern concept.